अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, परमाणु क्षमता वाला B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए और उसमें भीषण आग भी लग गई। वायुसेना के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया से मंगलवार सुबह भीषण विमान हादसे की खबर सामने आई है। यहां अमेरिकी वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित एयर फोर्स बेस के पास हुआ। विमान बेस से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है।

वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक, यह दुर्घटना सोमवार सुबह करीब 11:20 बजे (स्थानीय समयानुसार) लॉस एंजिल्स के उत्तर में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर हुई। तब विमान एक रेगुलर टेस्ट मिशन पर था। भीषण हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए और मलबे में आग लग गई। वायुसेना के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में अमेरिकी सेना के जवान सहित इंजीनियर और तकनीशियन शामिल थे।

टेकऑफ करते ही आग का गोला बना विमान घटना के बाद सामने आए फुटेज में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद विमान का कोई भी हिस्सा नहीं बच पाया। रेगिस्तान में विमान का मलबा धूं-धूं कर जलता नजर आया। एडवर्ड्स बेस पर 412वें टेस्ट विंग के डिप्टी कमांडर कर्नल जेम्स हेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होते हुए कहा, "हमने 8 अच्छे अमेरिकियों को खो दिया है। क्रैश के फुटेज को देखने के बाद यह तय हो गया था कि इस हादसे में किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन था।" फिलहाल हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

B-52 बॉम्बर क्यों है खास? बोइंग का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस एक लंबी दूरी का बॉम्बर विमान है। यह परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और वियतनाम से लेकर ईरान तक कई संघर्षों में इस्तेमाल किया जा चुका है। 2025 में इस विमान में नया एडवांस्ड AESA रडार सिस्टम लगाया गया था, जो पुराने रडार की जगह अधिक आधुनिक और प्रभावी है। हालांकि यह साफ नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में वही सिस्टम लगा था या नहीं।