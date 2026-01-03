Hindustan Hindi News
अमेरिकी हमले से ठीक पहले मादुरो से मिले थे शी जिनपिंग के विशेष दूत, क्या ड्रैगन को थी भनक?

संक्षेप:

वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। इससे पहले चीन, वेनेजुएला और ईरान ने इस हमले की निंदा की है।

Jan 03, 2026 03:51 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ शनिवार को देर रात जमकर हमला बोल दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी कराकास में करीब सात धमाके सुने गए। इसके अलावा अमेरिकी वायु सेना के विमान भी वेनेजुएला के आसमान में उड़ते हुए देखे गए। इस सब के बाद वेनेजुएला सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और अमेरिका के इस दुस्साहस की आलोचना की। वहीं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है।

इन सब खबरों के बीच एक खबर और आई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह थी अमेरिकी हमले के पहले वेनेजुएला में चीन की तरफ से की गई हलचल। दरअसल, इस हमले के कुछ घंटे पहले ही कैरेबियन देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत क्यू शिआओची और मादुरो के बीच की मुलाकात। हमले के कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति मादुरो के कार्यालय ने इस मुलाकात का वीडियो साझा किया था।

हालांकि, न तो चीन ने और न ही वेनेजुएला ने इस मीटिंग और हमले में किसी प्रकार का संबंध होने की पुष्टि की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक वेनेजुएला के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग की कराकस के साथ मित्रता बढ़ाने का एक प्रयास था। दोनों ही देश अमेरिका के साथ चलती अपनी तनातनी के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं।

चीन, वेनेजुएला और ईरान समेत कई देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की इस हरकत की निंदा करते हुए इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया। वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी समयानुसार सुबह 11 बजे वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को इस हमले और राष्ट्रपति मादुरो की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देंगे।

