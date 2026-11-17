उधर, ईरान के 2 दोस्तों से मिलने गए ट्रंप! इधर उसके पोर्ट को US ने कर दिया धुआं-धुआं
अमेरिका ने ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित ईरान के केश्म आइलैंड पर धुआं उठता देखा गया है। इसके बाद से ही अमेरिका द्वारा हमले की बात कही जा रही है।
अमेरिका ने ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित ईरान के केश्म आइलैंड पर धुआं उठता देखा गया है। इसके बाद से ही अमेरिका द्वारा हमले की बात कही जा रही है। मेहर समाचार एजेंसी ने ईरान के अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या फिर किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है।
ईरान का सबसे बड़ा द्वीप
जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने केश्म शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से से धमाके की आवाज सुनी। अनधिकृत स्थानीय रिपोर्टों से पता चला कि धमाका अमेरिकी हवाई हमलों के कारण भी हो सकता है। केश्म ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह होर्मुज के पास स्थित है, जो खाड़ी देशों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।