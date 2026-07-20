जॉर्डन में मारा गया अमेरिका का सैनिक, ईरान में फिर हुई भयंकर बमबारी; 50 की मौत
अमेरिका ने कहा है कि जॉर्डन में उसके एक और सैनिक की मौत हो गई है। इससे पहले भी वह दो सैनिकों की मौत की पुष्टि कर चुका है। इस तरह अमेरिका के मुताबिक अब तक उसके 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम स्तर पर पहुंच गया है। ईरान जॉर्डन को निशाना बनाकर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच अमेरिका ने अपने एक और सैनिक की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले भी दो अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। वहीं ईरान पर भड़के अमेरिका ने सोमवार सुबह ही भयंकर हमले कर दिए। बता दें कि होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि पिछले ही महीने हुई अंतरिम डील धरी की धरी रह गई। अब दोनों ही तरफ से समझौतों को मानने से इनकार कर दिया गया है।
फिर बंद हो गया होर्मजु
अमेरिका और ईरान के इस तनाव के बीच होर्मुज से आवाजाही एक बार फिर बंद हो गई है। वहीं दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। बीते दिनों होर्मुज से गुजरने वाले दो जहाजों में आग लग गई। इसके बाद ईरान ने अमेरिका पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि अमेरिका ने ही उन जहाजों को बारूदी सुरंग वाला रास्ता दिखा दिया था और इसीलिए जहाज हादसे का शिकार हो गए।
खाड़ी देशों में मचा है हड़कंप
ईरान और अमेरिका के बीच इस तनाव से खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका के दोस्त खाड़ी देशों पर मिसाइल दाग देता है। कुवैत के एक पावर जनरशन और वॉटर डिजैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। इसके अलावा बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम को ऐक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने उसके एक निर्माणाधीन परमाणु अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान ने अमेरिका को इसका परिणाम भुगतने की धमकी दी है।
अमेरिकी सेना ने कहा कि ताजा हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया गया और यह कार्रवाई जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए की गई। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन ने रविवार सुबह फिर से अपनी वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दीं और ईरानी ड्रोन तथा मिसाइल के आने की चेतावनी जारी की। इजराइल ने चेतावनी दी कि संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद जॉर्डन की ओर दागी गई ईरानी मिसाइल पहली बार उसके क्षेत्र में गिर सकती है।
अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान ने अपने बयान में कहा कि उसने "ईरानी सैन्य तटीय निगरानी और वायु रक्षा प्रतिष्ठानों, समुद्री क्षमताओं तथा मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों" को निशाना बनाया। उसने कहा कि हमलों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की नियंत्रण क्षमता को कमजोर करना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को जवाब देना था, जो ईरान की सत्ता व्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति है और बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार को नियंत्रित करता है। अमेरिकी सेना द्वारा जारी फुटेज में लड़ाकू विमानों और समुद्र से दागी गई टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से किए गए हमले दिखाई दिए। एक लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र की घाटी में स्थित प्रतीत हुआ। रिवोल्यूशनरी गार्ड अक्सर पहाड़ी इलाकों में मिसाइल अड्डे और सैन्य उपकरण छिपाकर रखता है।
अमेरिकी हमले में 50 की मौत
अमेरिकी सेना ने शनिवार को बताया कि जॉर्डन में एक सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए, एक लापता है और चार अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 430 से अधिक घायल हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि हालिया अमेरिकी हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है और 517 लोग घायल हुए हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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