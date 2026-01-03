आजादी का समय आ गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने पर बोलीं विपक्षी नेता
मचाडो ने कराकस पर सुबह-सुबह अमेरिकी सेना के हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वेनेजुएला के लोगों, आजादी का समय आ गया है। हमले के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लिया है।
वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद उनके देश के लिए आजादी का समय आ गया है। मचाडो, जो जुलाई 2024 में मादुरो के विवादित दोबारा चुनाव के बाद से ज्यादातर छिपी हुई थीं, ने एक बयान में कहा कि विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुटिया, जिनके बारे में विपक्ष का कहना है कि उन्होंने चुनाव जीता है, को राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत अपना संवैधानिक पद संभालना चाहिए।
उन्होंने कराकस पर सुबह-सुबह अमेरिकी सेना के हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "वेनेजुएला के लोगों, आज़ादी का समय आ गया है।" मचाडो दिसंबर में अपना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए छिपकर ओस्लो जाने के बाद से विदेश में एक अज्ञात जगह पर हैं। मचाडो ने शनिवार को कहा, ''आज हम अपना जनादेश लागू करने और सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। जब तक लोकतांत्रिक बदलाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें सतर्क, सक्रिय और संगठित रहना चाहिए। एक ऐसा बदलाव जिसमें हम सभी की जरूरत है।''
मचाडो को मादुरो के वफादार संस्थानों ने 2024 के चुनाव में लड़ने से रोक दिया था, और उनकी जगह टिकट पर एक कम जाने-माने डिप्लोमैट गोंजालेज उरुटिया को लाया गया। लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई के लिए उनकी तारीफ की गई है, लेकिन ट्रंप के साथ हाथ मिलाने के लिए उनकी आलोचना भी हुई है। उन्हें 'तानाशाही से लोकतंत्र तक एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके संघर्ष' के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोंजालेज उरुटिया ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि "ये निर्णायक घंटे हैं, जान लें कि हम अपने देश के पुनर्निर्माण के बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हैं।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
