आजादी का समय आ गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने पर बोलीं विपक्षी नेता

संक्षेप: मचाडो ने कराकस पर सुबह-सुबह अमेरिकी सेना के हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वेनेजुएला के लोगों, आजादी का समय आ गया है। हमले के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद उनके देश के लिए आजादी का समय आ गया है। मचाडो, जो जुलाई 2024 में मादुरो के विवादित दोबारा चुनाव के बाद से ज्यादातर छिपी हुई थीं, ने एक बयान में कहा कि विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुटिया, जिनके बारे में विपक्ष का कहना है कि उन्होंने चुनाव जीता है, को राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत अपना संवैधानिक पद संभालना चाहिए।

उन्होंने कराकस पर सुबह-सुबह अमेरिकी सेना के हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "वेनेजुएला के लोगों, आज़ादी का समय आ गया है।" मचाडो दिसंबर में अपना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए छिपकर ओस्लो जाने के बाद से विदेश में एक अज्ञात जगह पर हैं। मचाडो ने शनिवार को कहा, ''आज हम अपना जनादेश लागू करने और सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। जब तक लोकतांत्रिक बदलाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें सतर्क, सक्रिय और संगठित रहना चाहिए। एक ऐसा बदलाव जिसमें हम सभी की जरूरत है।''