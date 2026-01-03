Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsविदेशUS attack on Venezuela: ट्रंप का दावा मादुरो को पत्नी सहित पकड़ा, वेनेजुएला बोला- जिंदा होने का सबूत दो
LIVE Updatesरिफ्रेश

US attack on Venezuela: ट्रंप का दावा मादुरो को पत्नी सहित पकड़ा, वेनेजुएला बोला- जिंदा होने का सबूत दो

US attack on Venezuela: अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। इस हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अपने वेनेजुएलाई समकक्ष निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है।

US attack on Venezuela: ट्रंप का दावा मादुरो को पत्नी सहित पकड़ा, वेनेजुएला बोला- जिंदा होने का सबूत दो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने वेनेजुएलाई समकक्ष निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है।

Upendra Thapak| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 03 Jan 2026 04:19 PM IST
हमें फॉलो करें

US attack on Venezuela live: कई महीनों की तनातनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। शनिवार देर रात किए गए इस हमले के दौरान वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई धमाके सुने गए। इसके अलावा अमेरिका वायुसेना के विमान भी आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इस हमले के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला ने इस हमले के बाद राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं, उन्होंने कहा, ‘‘हम उनके जीवित होने का सबूत चाहते हैं’’।

इस हमले के बाद चीन, ईरान और वेनेजुएला ने अमेरिका की इस हरकत की निंदा की है, और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है।

3 Jan 2026, 04:18:56 PM IST

US attack on Venezuela: मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलाने के लिए किया गिरफ्तार: रुबियो के हवाले से अमेरिकी सीनेटर

US attack on Venezuela: अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री के हवाले से बात करते हुए एक सीनेटर ने कहा कि अमेरिका में मादुरो के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

3 Jan 2026, 04:12:53 PM IST

US attack on Venezuela: वेनेजुएला बोला हमें जानकारी नहीं राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी कहां हैं।

US attack on Venezuela: वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं, उन्होंने कहा, ‘‘हम उनके जीवित होने का सबूत चाहते हैं’’।

PreviousNext
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।