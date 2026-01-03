US attack on Venezuela: ट्रंप का दावा मादुरो को पत्नी सहित पकड़ा, वेनेजुएला बोला- जिंदा होने का सबूत दो

3 Jan 2026, 04:18:56 PM IST
US attack on Venezuela live: कई महीनों की तनातनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। शनिवार देर रात किए गए इस हमले के दौरान वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई धमाके सुने गए। इसके अलावा अमेरिका वायुसेना के विमान भी आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इस हमले के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला ने इस हमले के बाद राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं, उन्होंने कहा, ‘‘हम उनके जीवित होने का सबूत चाहते हैं’’।
इस हमले के बाद चीन, ईरान और वेनेजुएला ने अमेरिका की इस हरकत की निंदा की है, और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है।
US attack on Venezuela: मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलाने के लिए किया गिरफ्तार: रुबियो के हवाले से अमेरिकी सीनेटर
US attack on Venezuela: अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री के हवाले से बात करते हुए एक सीनेटर ने कहा कि अमेरिका में मादुरो के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
3 Jan 2026, 04:12:53 PM IST
US attack on Venezuela: वेनेजुएला बोला हमें जानकारी नहीं राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी कहां हैं।
