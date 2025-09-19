us army going to return in afghanistan what breaking news gives doald trump अफगानिस्तान में फिर लौटने वाली है अमेरिकी फौज? डोनाल्ड ट्रंप ने दी क्या ब्रेकिंग न्यूज, International Hindi News - Hindustan
अफगानिस्तान में फिर लौटने वाली है अमेरिकी फौज? डोनाल्ड ट्रंप ने दी क्या ब्रेकिंग न्यूज

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर शिकंजा कसने के लिए अफगानिस्तान में लौटना जरूरी है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:03 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि वह अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबानी कब्जे के चार साल बाद एक बार फिर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में लौट सकती है। बता दें कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिकी सेना ने एयरबेस पर भी नियंत्रण छोड़ दिया था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इस एयरबेस को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज जैसा हो सकता है। उन्हें भी हमसे कुछ जरूरतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एयरबेस चीन के करीब है, इसलिए इसे अपने कब्जे में रखना जरूरी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट नहीं बताया कि अमेरिका क्या करने जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन के समय में ही यह एयरबेस तालिबान को सौंप दिया गया था, जो कि एक गलत फैसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी अमेरिकी सेना को बगराम एयरबेस अपने पास ही रखना चाहिए था। यह दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान को छोड़ना भी था तब भी खुद को मजबूत रखना जरूरी था। ऐसे में यह एयरबेस उपयोगी हो सकता था। हमने बेकार में ही इसे तालिबान को सौंप दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह दुनिया का सबसे ताकतवर बेस है क्योंकि इसपर रनवे की लंबाई काफी ज्यादा है। आप वहां कुछ भी उतार सकते हैं। इसपर आप चाहें तो एक ग्रह उतार दें। (एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)

