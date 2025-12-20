अमेरिका ने लिया सैनिकों की मौत का बदला, इस इस्लामिक देश में जमकर बरसाए बम

संक्षेप: अमेरिकी सेना ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की है। पीट हेगसेथ के मुताबिक यह ऑपरेशन पिछले हफ्ते अमेरिकी सैनिकों पर हुए जानलेवा हमले के जवाब में था। उन्होंने कहा कि अभी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

US Army bombs ISIS targets in Syria: अमेरिकी सेना ने शुक्रवार शाम को सीरिया स्थित आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। रक्षा विभाग के मुताबिक इस हमले को 'ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक' नाम दिया गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यूएस वायुसेना की तरफ से की गई यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में सैनिकों के ऊपर हुए एक जानलेवा हमले के बदले को लेकर हुई। इस हमले में दो सैनिक मारे गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें आईएसआईएस के लड़ाकों, ढांचा और हथियार ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं हॉकआई ने कहा अभी यह केवल एक शुरुआत है। उन्होंने लिखा, "यह युद्ध की शुरुआत नहीं है... यह बदले की घोषणा है। आज हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें बड़ी संख्या में मार गिराया। हम यह सिलसिला जारी रखेंगे।

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि सीरिया के मध्य में ठिकाना बनाकर बैठे इन आतंकियों के दर्जनों ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। इस ऑपरेशन में एफ-15ईगल, ए-10 थंडरबोल्ट और अपाचे जैसे विमानों ने अपना जौहर दिखाया। इसके अलावा पेंटागन ने इस ऑपरेशन पर कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम की शुरूआत पिछले हफ्ते अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद हुई थी। पलमायरा के रेगिस्तानी इलाके में अपनी ड्यूटी कर रहे दो अमेरिकी जवानों पर हुए इस हमले में दो सैनिक और एक अमेरिकी दुभाषिए की मौत हो गई थी, जबकि तीन अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। यूएस आर्मी के मुताबिक, यहां पर सीरियाई और अमेरिकी बलों के काफिले को एक हमलावर धोखे से निशाना बनाया था, जिसे बाद में मार दिया गया।