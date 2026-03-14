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ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर ईनाम, अमेरिका ने किया ऐलान; IRGC के टॉप-10 का भी नाम

Mar 14, 2026 01:10 am ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में सूचना देने पर ईनाम का ऐलान किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईनाम की रकम 10 मिलियन डॉलर है। मोजतबा के अलावा आईआरजीसी के शीर्ष दस अधिकारियों पर भी इनाम रखा गया है।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर ईनाम, अमेरिका ने किया ऐलान; IRGC के टॉप-10 का भी नाम

अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में सूचना देने पर ईनाम का ऐलान किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईनाम की रकम 10 मिलियन डॉलर है। मोजतबा के अलावा आईआरजीसी के शीर्ष दस अधिकारियों पर भी इनाम रखा गया है। ईरानी गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी और खुफिया तथा सुरक्षा मंत्री एस्माइल खातिब के नाम भी इस लिस्ट में है।

मैसेज में क्या कहा गया
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहाकि यह लोग ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के विभिन्न तत्वों का नेतृत्व और निर्देशन करते हैं। यह दुनिया भर में आतंकवाद की योजना बनाता, व्यवस्थित करता और उसे अंजाम देता है। आगे कहा गया है कि इनके बारे में कोई भी जानकारी टॉर या सिग्नल के जरिए भेजें। यह जानकारी आपको पुनर्वास और इनाम के योग्य बना सकती है।

क्या है ‘रिवॉर्ड फॉर जस्टिस’
स्टेट डिपार्टमेंट का ‘रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस’ प्रोग्राम उन सूचनाओं के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करता है जो वांछित व्यक्तियों को पकड़ने या अभियोजन में मदद करती है। मोजतबा खामेनेई के पिता अली खामेनेई को 28 फरवरी को यूएस-इजरायली युद्ध की शुरुआत में एक बमबारी में मार दिया गया था।

ट्रंप का क्या है दावा
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 नेताओं से कहा है कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला है। उन्होंने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ में सफलता का दावा किया है। मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली। ‘एक्सियोस’ की खबर के अनुसार, ईरान के साथ युद्ध के आर्थिक नतीजों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, ट्रंप ने बुधवार को जी-7 नेताओं के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक के दौरान यह दावा किया।

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ट्रंप ने नेताओं से कहाकि मैंने एक ऐसे कैंसर से छुटकारा दिलाया है जो हम सभी के लिए खतरा था।जी-7 के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का आग्रह किया। खबर में दो अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप से आग्रह किया कि वह रूस को युद्ध का फायदा उठाने या प्रतिबंधों में राहत प्राप्त करने की अनुमति न दें।

मोजतबा पर क्या कहता है अमेरिका
यूरोपीय नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बावजूद, गुरुवार को अमेरिका ने अन्य देशों को रूसी तेल को खरीदने के लिए अस्थायी रूप से अनुमति देने की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरानी कट्टरपंथी शासन की सेना को तबाह कर रहा है और इस्लामिक गणराज्य के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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