US and Pakistan friendship Like Kids Arguing Whose Father Is Stronger Says Australia Military Expert US-पाक के रिश्ते मानों बच्चों की बहस, किसका पिता ज्यादा ताकतवर… किसने कसा ऐसा तंज, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US and Pakistan friendship Like Kids Arguing Whose Father Is Stronger Says Australia Military Expert

US-पाक के रिश्ते मानों बच्चों की बहस, किसका पिता ज्यादा ताकतवर… किसने कसा ऐसा तंज

ऑस्ट्रेलिया के आर्मी विशेषज्ञ ने अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह नजदीकियां मूर्खतापूर्ण हैं। रिश्ते ऐसे मानों बच्चों की बहस कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:25 PM
share Share
Follow Us on
US-पाक के रिश्ते मानों बच्चों की बहस, किसका पिता ज्यादा ताकतवर… किसने कसा ऐसा तंज

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाने तेज कर दिए हैं। यह किसी से नहीं छिपा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का मसीहा और नोबल शांति पुरस्कार की पैरवीं करने वाला पाकिस्तान अपने हित साध रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस अनोखी दोस्ती को लेकर ऑस्ट्रियाई सैन्य विश्लेषक टॉम कूपर ने तीखा तंज कसा है। कूपर ने इसे “मूर्खतापूर्ण” बताते हुए आरोप लगाया कि इस्लामाबाद, ट्रंप की ‘शांति दूत’ वाली छवि के लिए दिखावटी नजदीकियां बढ़ा रहा है।

कूपर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वाइट हाउस और इस्लामाबाद के रिश्ते वाकई ऐसे हैं, जैसे पांच-छह साल के दो छोटे बच्चे यह बहस कर रहे हों कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर है।

ये भी पढ़ें:खुद के पाले आतंकियों से परेशान पाक, मदद को आगे आई ट्रंप सरकार; ऐक्शन प्लान तैयार

ट्रंप को दिखाने का खेल

कूपर ने एएनआई से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान का हालिया कूटनीतिक अभियान, जिसमें सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वॉशिंगटन दौरा भी शामिल है। यह सिर्फ इस मकसद से है कि ट्रंप दुनिया के सामने यह कह सकें, “मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु टकराव टाल दिया।”

मुनीर की धमकी और पानी विवाद

वॉशिंगटन यात्रा के दौरान जनरल मुनीर ने भारत को गीदड़भभकी भी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा हुआ, तो वह परमाणु हथियारों से “भारत और आधी दुनिया” को तबाह कर सकता है। उन्होंने सिंधु नदी पर भारत की बांध परियोजनाओं को लेकर भी कहा कि पाकिस्तान अपने जल-अधिकार की रक्षा “किसी भी कीमत” पर करेगा। कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान की “शिरा” बताया।

परमाणु धमकियां सिर्फ धोखा

कूपर के मुताबिक, पाकिस्तान की ये परमाणु धमकियां सिर्फ डराने का हथकंडा हैं। उन्होंने कहा, “अप्रैल से भारत कई बार इन कथित ‘रेड ज़ोन’ को पार कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी धमकियों पर अमल नहीं कर पाया।” उन्होंने वाइट हाउस और पाकिस्तान के रिश्तों को दो बच्चों की बहस से तुलना की। कहा, “जैसे दोनों झगड़ रहे हों कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर है।”

अमेरिका पर दोहरे रवैये का आरोप

कूपर ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े रिकॉर्ड और परमाणु तकनीक को ‘खतरनाक देशों’ को बेचने के इतिहास को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने तंज कसा, “अमेरिका समेत बाकी सबको पाकिस्तान के आतंकवाद में शामिल होने और जिहाद के कारोबार की याद मछली जैसी है- जल्दी भूल जाते हैं।”

पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष मदद

कूपर का मानना है कि अगर भारत-पाक में तनाव बढ़ता है तो ट्रंप सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग जैसी अप्रत्यक्ष मदद देते रहेंगे। उन्होंने कहा, “जितना पाकिस्तान ट्रंप की तारीफ करेगा, उतना ही उसे ट्रंप से परोक्ष समर्थन मिलेगा, लेकिन कभी भी खुला नहीं।”

Donald Trump Pakistan Pm Shehbaz Sharif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।