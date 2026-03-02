अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में मच रही तबाही, 500 से ज्यादा लोगों की मौत

अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए जा रहे हमलों ने ईरान में कोहराम मचाया हुआ है। तेहरान समेत इस्लामिक देश के कई ठिकानों पर किए जा रहे हमलों में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

इजरायल और अमेरिका द्वारा किए जा रहे हमलों से ईरान में लगातार तबाही मच रही है। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी की फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ईरान में कुल मिलाकर 555 लोगों को मौत हो चुकी है। ईरान का सबसे बड़ा नुकसान, वहां के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत से हुआ है। इसकी वजह से ईरान में नेतृत्व को लेकर एक संकट खड़ा हो गया है, हालांकि खामेनेई ने पहले ही इसके लिए व्यवस्था बनाकर रखी थी, जिसकी वजह से शिया धर्मगुरू आरफी, राष्ट्रपति पेजशिकयान और मुख्य न्यायाधीश मिलकर हर मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने में सक्षम होंगे। इससे पहले यह अधिकार केवल सुप्रीम लीडर को था।

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने देश के विभिन्न हिस्सों को मिलकर निशाना बनाया है। इससे न केवल इनफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी मारे जा रहे हैं। ईरान के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी रेड क्रेसेंट ने घोषणा की है कि उसकी इमरजेंसी टीमें पूरे ईरान में सतर्कता के साथ पहुंच रही है। देशभर में 100,000 से अधिक राहतकर्मी और स्वयंसेवक काम कर रहे हैं।

क्रेसेंट की तरफ से बताया गया कि टीमों के जमीनी आंकलन के मुताबिक अभी 131 काउंटी प्रभावित हुए हैं। इनमें खामेनेई और उनके करीबियों और मिनाब में लड़कियों के स्कूल में हुए हमले में मरने वालों सहित 555 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि, यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि हमले लगातार जारी है। बचाव और राहत के लिए भी टीमें लगातार काम कर रही है।