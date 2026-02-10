Hindustan Hindi News
US ने बांग्लादेश के साथ किया खेल, थोड़ी राहत के बदले मांग लिया बाजार, अरबों का बिल थमाया

US ने बांग्लादेश के साथ किया खेल, थोड़ी राहत के बदले मांग लिया बाजार, अरबों का बिल थमाया

बीते साल अप्रैल में अमेरिका ने जवाबी शुल्क का ऐलान किया था। उस दौरान बांग्लादेश पर 37 फीसदी टैरिफ लगाया गया था। बाद में अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया था। अब ताजा समझौते के बाद यह घटकर 19 फीसदी पर आ गया है।

Feb 10, 2026 11:52 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है जिसके तहत उस पर लगने वाला शुल्क घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके तहत अमेरिकी सामग्री से निर्मित कुछ वस्त्र एवं परिधान उत्पादों को छूट भी मिलेगी। अमेरिका समर्थक रुख के लिए पहचाने जाने वाले यूनुस ने कहा कि यह समझौता पिछले साल अप्रैल से नौ महीने की बातचीत के बाद हुआ है। हालांकि, इस डील के बदले बांग्लादेश को अमेरिका से अरबों डॉलर का सामान खरीदना होगा। इसके अलावा कई और भी शर्तें शामिल हैं।

वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान के अनुसार, अमेरिका से इम्पोर्ट किया हुआ कॉटन और कृत्रिम रेशों से बने बांग्लादेश के प्रमुख निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) को इस समझौते के तहत शून्य शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा कि समझौते पर अमेरिका में वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने हस्ताक्षर किए।

बांग्लादेश पर लगा दीं ये शर्तें

अमेरिकी उत्पाद के लिए खोलने होंगे बाजार

बांग्लादेश अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों को अपने बाजार में विशेष प्राथमिकता और आसान पहुंच देने के लिए सहमत हो गया है। इसके तहत अब अमेरिका से आने वाले रसायनों, चिकित्सा उपकरणों, भारी मशीनरी, मोटर वाहनों और उनके पुर्जों को बांग्लादेशी बाजार में खास रियायत मिलेगी। साथ ही, इंटरनेट और संचार तकनीक (ICT) के उपकरण, ऊर्जा उत्पाद, सोया उत्पाद, डेयरी उत्पाद, बीफ, पोल्ट्री, फल और सूखे मेवों जैसे अमेरिकी सामान भी अब बांग्लादेश में प्राथमिकता के साथ बेचे जा सकेंगे।

डेटा का लेन-देन

बांग्लादेश इस बात पर राजी हो गया है कि वह डेटा को बिना किसी रोक-टोक के देशों के बीच आने-जाने देगा और इंटरनेट के जरिए होने वाले लेन-देन पर टैक्स न लगाने के वैश्विक फैसले का समर्थन करेगा। साथ ही, वह विज्ञान और सुरक्षा के नियमों को मानकर अमेरिका के खाने-पीने और खेती के सामान को अपने यहां आने की इजाजत देगा।

अमेरिका से खरीदना होगा अरबों का सामान

बांग्लादेश अब अमेरिका से विमानों की खरीद करेगा और साथ ही करीब 3.5 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, सोयाबीन, कपास और मक्का खरीदेगा। इसके अलावा, वह अगले 15 वर्षों में अनुमानित 15 अरब डॉलर की कीमत के अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों (तेल और गैस) की खरीदारी भी करेगा।

पहले कितना था टैरिफ

बीते साल अप्रैल में अमेरिका ने जवाबी शुल्क का ऐलान किया था। उस दौरान बांग्लादेश पर 37 फीसदी टैरिफ लगाया गया था। बाद में अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया था। अब ताजा समझौते के बाद यह घटकर 19 फीसदी पर आ गया है।

