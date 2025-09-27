पन्नू ही नहीं, नेपाल और पाकिस्तान में भी मारने की योजना; निखिल गुप्ता पर US ने लगाए और आरोप

अमेरिकी सरकार ने जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर नए आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का आरोप भी शामिल है।

अमेरिकी सरकार ने जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर नए आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के अलावा नेपाल या पाकिस्तान में किसी व्यक्ति की हत्या की कोशिश का आरोप भी शामिल है। अमेरिकी सरकारी वकीलों ने अदालत में दायर ताजा दस्तावेजों में दावा किया है कि कथित मर्डर-फॉर-हायर (किराए के हत्यारे के जरिए हत्या) की साजिश केवल न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं थी, बल्कि नेपाल या पाकिस्तान में भी एक और व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई गई थी।

यह मामला भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता से जुड़ा है, जिस पर अमेरिका के न्याय विभाग ने पिछले साल आरोप लगाया था कि उसने न्यूयॉर्क में अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की थी। वकीलों का कहना है कि गुप्ता को यह आदेश भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी के अधिकारी विकाश यादव से मिले थे। गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया, जबकि विकाश यादव अभी भारत में है।

अदालत में नए आरोप न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में इस हफ्ते दाखिल दस्तावेजों में अभियोजकों ने कहा है कि निखिल गुप्ता और विकाश यादव ने नेपाल या पाकिस्तान में एक अन्य व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई थी। यही नहीं, अदालत में यह भी दावा किया गया है कि दोनों का रिश्ता कनाडा में 2023 में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भी जुड़ा है।

निज्जर खालिस्तानी आतंकी था और भारत में खालिस्तान नामक अलगाववादी देश की मांग का समर्थन करता था। निज्जर और न्यूयॉर्क में निशाना बनाया गया खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू करीबी सहयोगी माने जाते हैं। दोनों ही भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हैं।

भारत का रुख भारत ने पहले कनाडा के आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अमेरिका की शिकायत पर आंतरिक जांच शुरू की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने जांच में पाया कि यह साजिश कुछ भटके हुए एजेंटों द्वारा रची गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने पिछले अक्टूबर में बताया था कि इस मामले में शामिल व्यक्ति को सेवा से हटा दिया गया। हालांकि, ताजा आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी हाल के महीनों में खटास आई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का ऊंचा टैरिफ लगाया है, जो क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इसका कारण भारत द्वारा रूस से तेल की लगातार खरीद बताई जा रही है। यह दस्तावेज ऐसे समय आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद बिगड़ गए थे। कनाडाई अधिकारियों ने निज्जर की हत्या के मामले में चार भारतीय नागरिकों पर आरोप तय कर दिए हैं और मुकदमा अदालत में चल रहा है।