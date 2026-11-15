देश भर में मुश्किल में फ्लाइट्स, अमेरिका में 25 साल बाद आई परेशानी; वजह क्या
अमेरिका में उड़ान में काफी समस्या हो रही है। यह पिछले 25 साल में अमेरिका में आई सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा हुआ है यहां के एक पुराने टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में हुए अपडेट के चलते। इसके चलते हजारों की संख्या में उड़ानों पर असर पड़ा है।
अमेरिका में उड़ान में काफी समस्या हो रही है। यह पिछले 25 साल में अमेरिका में आई सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा हुआ है यहां के एक पुराने टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में हुए अपडेट के चलते। इसके चलते हजारों की संख्या में उड़ानों पर असर पड़ा है। वहीं, बड़ी संख्या में यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए हैं। संघीय अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या रविवार देर रात तक ही सुलझ पाएगी। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस रुकावट के लिए पुराने तांबे की तारों की संचार लाइनों को बदलने की एक नकली कोशिश को दोषी ठहराया।
कैसे हुई यह समस्या
बताया जाता है कि अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के पुराने उपकरण ज्यादा बोझ झेल नहीं पाए। अधिकारियों के मुताबिक इसके चलते बीच-बीच में समस्याएं आने लगीं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेट्री शॉन डफी ने कहा कि यह समस्या उस वक्त शुरू हुई जब एलहैरिस टेक्नोलॉजीज इंक ने दूरदराज के एक इलाके में पुरानी कॉपर वायर बदल दी। बाद में, एक राउटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कनेक्शन रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। डफी के मुताबिक हमारे पास हर चार से पांच सेकंड में 1,000 से ज्यादा कनेक्शन की कोशिशें होती रही हैं। डफी के मुताबिक इससे हमें विमानों के साथ संपर्क स्थापित करने में काफी मुश्किल हुई। ऐसे में हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरस्पेस बंद कर देते हैं।
फंसे हैं विमान और क्रू मेंबर्स
डफी ने शुक्रवार को कहा कि जब रोक लगाई गई थी तब पहले से हवा में मौजूद विमान प्रॉसेस फॉलो करते हुए सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके थे। इस समस्या के चलते एयरलाइंस को ऑपरेशन के लिए नया इंतजाम करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर से उड़ानों के शुरू न होने के कारण विमान और क्रू मेंबर्स फंस गए। इसके चलते फ्लाइट शेड्यूल को बहाल करना मुश्किल हो गया। लाखों यात्री भी एयरपोर्ट के अंदर फंस गए।
क्यों होता है ऐसा
संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के मुताबिक क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने शुक्रवार को ही देश में भी फ्लाइट्स रोकने का आदेश दे दिया था। यह आदेश क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में समस्याएं सामने आने के बाद जारी किया गया था। अमेरिका में ऐसे 22 सेंटर हैं, जिन्हें एफएए द्वारा मैनेज किया जाता है। ये हवाई अड्डों के बीच लंबी दूरी की उड़ानों की निगरानी करते हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर्स देश भर के 500 से अधिक हवाई अड्डों पर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलटों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही विमान हवाई अड्डों से दूर जाते हैं, टर्मिनल राडार अप्रोच कंट्रोल सेंटर उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद उन्हें क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को सौंप देते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।