अमेरिका का F-16 फाइटर जेट बना आग का गोला, ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ क्रैश; VIDEO
अमेरिकी एयरफोर्स ने हादसे की पुष्टि की है। एयरफोर्स ने एक बयान में बताया है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट को केवल मामली चोटें आई हैं और वह सुरक्षित है।
बुधवार को अमेरिका का एक F-16 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होते ही फाइटर जेट आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की कुछ भयावह तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बयान में बताया कि हादसा ट्रेनिंग मिशन के दौरान कैलिफ़ोर्निया में ट्रोना एयरपोर्ट के पास हुआ जहां एलीट थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया।
जानकारी के मुताबिक इस हादसे से ठीक पहले पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया है।
अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग करीब 11 बजे हुई। फाइटर जेट डेथ वैली के दक्षिण में एक दूरदराज के रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिर गया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पायलट के पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकलने से पहले विमान जमीन की ओर गिर रहा था। जैसे ही जेट टकराया, उसमें धमाका हो गया और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया।
जांच शुरू
क्रैश की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में बताया गया है कि F-16 अज्ञात परिस्थितियों में हादसे का शिकार हो गया। एयर फ़ोर्स के 57वें विंग के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस ने कहा कि घटना की जांच अभी जारी है और क्रैश साइट का असेसमेंट और शुरुआती रिव्यू पूरा होने के बाद और ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि F-16 फाइटिंग फाल्कन, एक सिंगल-इंजन मल्टीरोल विमान, थंडरबर्ड्स के एरोबेटिक डिस्प्ले का मुख्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमरीकी वायु सेना की शक्ति का प्रदर्शन करना है।
