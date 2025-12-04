अमेरिका का F-16 फाइटर जेट बना आग का गोला, ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ क्रैश; VIDEO

संक्षेप: अमेरिकी एयरफोर्स ने हादसे की पुष्टि की है। एयरफोर्स ने एक बयान में बताया है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट को केवल मामली चोटें आई हैं और वह सुरक्षित है।

बुधवार को अमेरिका का एक F-16 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होते ही फाइटर जेट आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की कुछ भयावह तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बयान में बताया कि हादसा ट्रेनिंग मिशन के दौरान कैलिफ़ोर्निया में ट्रोना एयरपोर्ट के पास हुआ जहां एलीट थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया।

जानकारी के मुताबिक इस हादसे से ठीक पहले पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया है।

अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग करीब 11 बजे हुई। फाइटर जेट डेथ वैली के दक्षिण में एक दूरदराज के रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिर गया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पायलट के पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकलने से पहले विमान जमीन की ओर गिर रहा था। जैसे ही जेट टकराया, उसमें धमाका हो गया और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया।