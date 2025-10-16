सरकार ने दिया इच्छामृत्यु का अधिकार, ऐसे मिलेगी मौत; जानें नियम कानून
संक्षेप: उरुग्वे की सीनेट ने इच्छामृत्यु को अपराधमुक्त करने वाला कानून पारित कर दिया है जिससे यह दक्षिण अमेरिकी देश उन कुछ अन्य देशों में शामिल हो गया है जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज अपना जीवन समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उरुग्वे की सीनेट ने इच्छामृत्यु को अपराधमुक्त बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के तहत यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां गंभीर रूप से बीमार रोगी कानूनी सहायता से अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। बुधवार को उठाया गया यह कदम उरुग्वे को कैथोलिक-बहुल लैटिन अमेरिका में इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाला प्रथम देश बना देता है। राजधानी मोंटेवीडियो में सांसदों को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन की सीनेटर पेट्रीसिया क्रेमर ने कहा कि जनमत इस मुद्दे पर गहन विचार करने का आह्वान कर रहा है।
पिछले पांच वर्षों से रुक-रुक कर प्रगति करते इस विधेयक ने बुधवार को अंतिम बाधा पार की, जब संसद के ऊपरी सदन में 31 सीनेटरों में से 20 ने इसके पक्ष में वोट दिया। निचला सदन ने अगस्त में इस बिल को अपार बहुमत से स्वीकृति प्रदान की थी। बहस के दौरान सत्तारूढ़ 'ब्रॉड फ्रंट' गठबंधन के सदस्यों ने इच्छामृत्यु के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया और इसे तलाक तथा समलैंगिक विवाह की वैधता के अभियानों से तुलना की।
अमेरिकी राज्यों, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में इच्छामृत्यु का अधिकार केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जिनकी जीवन अवधि छह महीने या एक वर्ष से अधिक न बची हो, लेकिन उरुग्वे में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां किसी असहनीय पीड़ा वाली असाध्य बीमारी से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, इच्छामृत्यु की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। बेल्जियम, कोलंबिया और नीदरलैंड के उलट, उरुग्वे में नाबालिगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
