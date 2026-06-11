ब्रिटेन में रक्षा बजट पर घमासान, रक्षा मंत्री जॉन हीली ने दिया इस्तीफा; पीएम स्टार्मर पर गंभीर आरोप

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि बढ़ते खतरे के समय सरकार सेना पर समुचित खर्च करने की इच्छुक नहीं है। हीली ने प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर से कहा कि सरकार का रक्षा निवेश इस खतरनाक समय में आवश्यकता से कहीं कम है।

ब्रिटेन की लेबर सरकार को बड़ा झटका लगा है। रक्षा मंत्री जॉन हीली ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ सैन्य खर्च को लेकर चल रहे विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। अपने कड़े शब्दों वाले इस्तीफा पत्र में हीली ने पीएम स्टार्मर और वित्त मंत्रालय पर आरोप लगाया कि वे बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खतरों के बीच देश की रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रहे हैं। यह इस्तीफा स्टार्मर सरकार के लिए सबसे बुरे समय में आया है। पहले से ही अपने नेतृत्व को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री अब अपनी ही कैबिनेट से विद्रोह और आंतरिक दबाव झेल रहे हैं।

रक्षा निवेश योजना पर गहरा मतभेद हीली के इस्तीफे का सीधा कारण सरकार की बहुप्रतीक्षित रक्षा निवेश योजना (Defence Investment Plan) को लेकर विवाद था। हीली ने कहा कि योजना का नवीनतम संस्करण ब्रिटेन की वर्तमान सुरक्षा जरूरतों से काफी नीचे है। इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा कि आप देश की रक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित करने में असमर्थ रहे हैं और वित्त मंत्रालय भी इस दिशा में तैयार नहीं है, खासकर तब जब खतरे लगातार बढ़ रहे हैं।

दरअसल, योजना पिछले साल जारी होनी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच खर्च के स्तर को लेकर चले लंबे विवाद के कारण इसमें बार-बार देरी हुई। सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ पहले ही चेतावना दे चुके हैं कि सुरक्षा चुनौतियों के इस दौर में देरी देश की तैयारियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। हीली ने बताया कि इस सप्ताह उन्हें जो वित्तीय समझौता मिला है, उसके अनुसार 2030 तक ब्रिटेन का रक्षा खर्च जीडीपी का केवल 2.68 प्रतिशत ही रहेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि बढ़ती जिम्मेदारियों और बिगड़ते वैश्विक सुरक्षा माहौल को देखते हुए यह आंकड़ा पूरी तरह अपर्याप्त है। पूर्व रक्षा सचिव लगातार मांग कर रहे थे कि 2030 तक रक्षा खर्च को जीडीपी का 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, ताकि ब्रिटेन यूरोप के अन्य सहयोगी देशों से पीछे न रहे।

बढ़ती सुरक्षा जिम्मेदारियां हीली ने अपने पत्र में लिखा कि हाल के महीनों में ब्रिटेन की रक्षा संबंधी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। देश अब होर्मुज स्ट्रेट में बहुराष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व कर रहा है, आर्कटिक में नाटो के सेंट्री मिशन की देखरेख कर रहा है और यूक्रेन में संभावित भविष्य की भूमिका की भी तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधी मांगें बढ़ रही हैं और आपने सहयोगियों के प्रति जो प्रतिबद्धताएं की हैं, वे भी बढ़ गई हैं। लेकिन जो डीआईपी समझौता मुझे मिला है, वह इस खतरनाक समय की जरूरतों से बहुत कम है।