बांग्लादेश लौटते ही तारिक रहमान ने मुहम्मद यूनुस को मिलाया फोन, आज पिता की कब्र पर भी जाएंगे
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद अपने देश में वापसी हुई है। गुरुवार को उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरुवार को देश लौटने के बाद उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बातचीत के दौरान तारिक रहमान ने सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की ओर से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।
सूत्रों के मुताबिक, फोन वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और व्यक्तिगत कुशलक्षेम पर चर्चा हुई। तारिक रहमान की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वे 17 वर्षों के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे हैं और देश में आगामी आम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि तारिक रहमान की वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, जबकि अंतरिम सरकार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रही है।
वहीं, तारिक रहमान ने गुरुवार को घोषणा की कि वह शुक्रवार को अपने पिता और पूर्व सैन्य शासक जनरल जियाउर रहमान की कब्र पर जाएंगे। यह कार्यक्रम जुमा की नमाज के बाद देर दोपहर में शुरू होगा और पार्टी के मीडिया विंग ने घोषणा की है कि रहमान ढाका में स्थित समाधि स्थल पर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, बीएनपी नेता सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए रवाना होंगे, जहां वे 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद लोगों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
देश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच, तारिक रहमान के आगमन को लेकर बहुत उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें बांग्यादेश के अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अवामी लीग पर प्रतिबंध और एनसीपी और जमात की कम उपस्थिति या लोकप्रियता के बीच, बीएनपी बंगलादेश देश की सबसे बड़ी पार्टी है।
Himanshu Jha
