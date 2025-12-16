Hindustan Hindi News
UP Mau News: शीतला माता के दर्शन करने आए भाई-बहन पर भड़कीं इंस्पेक्टर, अब बड़ी कार्रवाई | UP Police

संक्षेप:

मंदिर आए भाई बहनों को लवबर्ड्स समझकर चेताने वाली इन महिला पुलिस अधिकारी की रील तो आपने देखी ही होगी… मैडम को लेडी सिंघम बनना भारी पड़ गया… मैडम के इस रवैए के बाद उनपर ऐसा एक्शन हुआ… मैडम को लगा था कि रील बनाकर भौकाल मचा देंगे लेकिन उन्हें जिंदगी भर का सबक मिल गया…

Dec 16, 2025 11:01 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
