UP Mau News: शीतला माता के दर्शन करने आए भाई-बहन पर भड़कीं इंस्पेक्टर, अब बड़ी कार्रवाई | UP Police
संक्षेप:
मंदिर आए भाई बहनों को लवबर्ड्स समझकर चेताने वाली इन महिला पुलिस अधिकारी की रील तो आपने देखी ही होगी… मैडम को लेडी सिंघम बनना भारी पड़ गया… मैडम के इस रवैए के बाद उनपर ऐसा एक्शन हुआ… मैडम को लगा था कि रील बनाकर भौकाल मचा देंगे लेकिन उन्हें जिंदगी भर का सबक मिल गया…
Dec 16, 2025 11:01 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
