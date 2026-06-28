किम जोंग उन की जिंदगी का सबसे बड़ा राज, मां का क्यों नहीं लेते नाम? नॉर्थ कोरिया के कैसे बने लीडर
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के परिवार को अपने देश में काफी सम्मान मिलता है। लेकिन इस परिवार की एक महिला सदस्य को यह ऐसा सम्मान नहीं मिलता। आखिर क्या है इसके पीछे का राज। क्या है किम जोन उन के पिता की प्रेम कहानी और आखिर कैसे वह उत्तर कोरिया के शासक बने...
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के परिवार को अपने देश में काफी सम्मान मिलता है। लेकिन इस परिवार की एक महिला सदस्य को यह ऐसा सम्मान नहीं मिलता। यह महिला हैं, किम जोंग उन की मां, को योंग-ही। दूसरी तरफ किम इल सुन की पत्नी किम जोंग सुक और किम जोंग इल की मां कांग पान सक का उत्तर कोरिया में काफी सम्मान किया जाता है। यहां पर इनकी गिनती क्रांतिकारी व्यक्तित्व के तौर पर होती है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज। क्या है किम जोन उन के पिता की प्रेम कहानी और आखिर कैसे वह उत्तर कोरिया के शासक बने...
पवित्र रक्तसमूह से ताल्लुक
उत्तर कोरिया का दावा है कि किम का परिवार पवित्र माउंट पेक्तू रक्तसमूह से ताल्लुक रखता है। इस रक्तसमूह के लोगों को शुद्ध, वीर और देश पर शासन करने वालों के तौर पर बताया जाता है। माउंट पेक्तू, उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर है। कोरियाई मिथकों में, इसे डांगुन के जन्मस्थान के रूप में माना जाता है, जो पहले कोरियाई राज्य के संस्थापक थे। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि वह वास्तव में रूस में पैदा हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किम जोंग उन की मां, को योंग-ही का जन्म 1952 में ओसाका, जापान में हुआ था। कोरिया प्रायद्वीप पर जापान के औपनिवेशिक शासन के दौरान, उनके माता-पिता, जो जेजू द्वीप के मूल कोरियाई थे जो अब दक्षिण कोरिया का हिस्सा है, जापान चले गए थे।
सरकार के दावे के विपरीत
किम की मां का परिवार एक सरकारी प्रायोजित पुनर्वास कार्यक्रम के तहत उत्तर कोरिया में बस गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल थी। जापान से उत्तर कोरिया आए तमाम लोगों को शुरू में स्वागत किया गया। लेकिन बाद में उन्हें नीचा दिखाया जाने लगा। अब यह बात उत्तर कोरियाई सरकार के उस दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसके मुताबिक किम परिवार पवित्र ‘माउंट पेक्टू रक्तसमूह’ से आता है।
किम की मां के तरफ कैसे आकर्षित हुए उनके पिता
किम की मां को, एक डांसर थी और एक मशहूर आर्ट ट्रूप के साथ जुड़ी थी। यह एक सरकारी परफॉर्मिंग ग्रुप था। जापानी पत्रकार योजी गोमी ने 2025 में उनके बारे में किताब लिखी थी। इसमें बताया गया है कि किम जोंग इल उनकी खूबसूरती और डांस के चलते उनकी ओर आकर्षित हुए। उस समय, किम जोंग इल की पहले ही किम यंग सुक से शादी हो चुकी थी। वह एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की बेटी थीं और उनके पिता ने यह शादी तय की थी। इन सबके बावजूद, किम जोंग इल, को योंग-ही के प्यार में पड़ गए। बताया जाता है कि उनके तीन बच्चे थे, जिनमें से एक किम जोंग उन हैं।
मीडिया में नहीं आई मौत की खबर
अब चूंकि को, किम जोंग इल की आधिकारिक पत्नी नहीं थीं। उनके बच्चे बिना शादी के पैदा हुए थे। बताया जाता है कि को और उनके बच्चे वोनसान के समुद्र तटीय शहर में रहते थे, जो प्योंगयांग से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। जबकि किम जोंग इल की आधिकारिक पत्नी राजधानी में ही रहती थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बात को लेकर परेशान थी कि उनका जापानी जन्म और सामाजिक पृष्ठभूमि किम परिवार की ‘पवित्र’ रक्तसमूह को कमजोर कर सकता है। को योंग-ही की 2004 में पेरिस के एक अस्पताल में स्तन कैंसर से मौत हो गई। हालांकि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया में उनके निधन की खबर नहीं आई थी।
फिर किम कैसे बने शीर्ष नेता
अब यह सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के नेता कैसे बन गए गए। असल में, किम जोंग इल की आधिकारिक पत्नी, किम यंग सक, की दो बेटियां थीं। चूंकि उत्तर कोरिया में कभी भी महिला सर्वोच्च नेता नहीं रही, इसलिए दोनों को संभावित उत्तराधिकारी नहीं माना गया। किम जोंग इल के एक अन्य महिला, सॉन्ग हे-रिम के साथ भी बच्चे थे। उनका बेटा, किम जोंग नम, कभी सत्ता विरासत में लेने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था क्योंकि वह किम जोंग इल का सबसे बड़ा बेटा था। हालांकि किम जोंग नाम ने अपने पिता का भरोसा खो दिया था। इसकी वजह थी, उत्तर कोशिया के सत्ता परिवार के पास रहने वाले सिस्टम की मांग। उन्होंने इसमें सुधार की भी मांग उठाई थी।
दौड़ से बाहर होते गए अन्य भाई
मकाऊ में निर्वासन में रहने के बाद, किम जोंग नम की साल 2017 में मलेशिया में हत्या कर दी गई। जांचकर्ताओं ने कहाकि उन्हें कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्यंत विषैला जहर देकर मारा गया था। किम जोंग उन के बड़े भाई, किम जोंग चुल को भी संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि, पूर्व उत्तर कोरियाई राजनयिक र्यू ह्यून-वू के मुताबिक अफीम की लत के चलते इस रेस से बाहर होना पड़ा। बाकी संभावित वारिसों के बाहर होने के बाद माना जाता है कि को योंग-ही ने यह सुनिश्चित किया कि उनका दूसरा बेटा, किम जोंग उन, देश का अगला नेता बने।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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