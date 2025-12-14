गोलियां बरसा रहा था हमलावर, तभी शख्स ने कूदकर छीन ली बंदूक और फिर... देखें VIDEO
लगातार फायरिंग हो रही है। तभी एक शख्स बंदूकधारी हमलावर पर कूद जाता है। न सिर्फ कूदता है बल्कि उसकी बंदूक छीनकर उसी के ऊपर तान देता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बांडी बीच पर हुए हमले में इस शख्स की बहादुरी चर्चा में है।
लगातार फायरिंग हो रही है। तभी एक शख्स बंदूकधारी हमलावर पर कूद जाता है। न सिर्फ कूदता है बल्कि उसकी बंदूक छीनकर उसी के ऊपर तान देता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बांडी बीच पर हुए हमले में इस शख्स की बहादुरी चर्चा में है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर उसने ऐसी बहादुरी नहीं दिखाई होती तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा होती। बता दें कि सिडनी के बांडी बीच पर हुई गोलीबारी में 11 लोग मारे गए हैं। इस घटना से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समेत तमाम शख्सियतें आहत हैं।
सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में इस अनजान शख्स की तारीफ की गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि हमलावर गोलियां बरसा रहे हैं। इसी बीच एक शख्स छुपते-छुपाते वहां पहुंचता है और कार के पीछे से अचानक निकलकर हमलावर पर कूद पड़ता है। इसके बाद वह बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। इसके बाद हमलावर वहां से पीछे हटने लगता है। वीडियो में आगे दिखता है कि बंदूक छीनने के बाद वह शख्स उसे एक पिलर के पास रख देता है। आगे हमलावर असहाय सा खड़ा नजर आता है। वहीं, दो अन्य हमलावर दूर ब्रिज से गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। एक अन्य शख्स ब्रिज के उस पार से इन हमलावरों पर निशाना साधता नजर आ रहा है।
पहचान आई सामने
इस शख्स की पहचान भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यह मेलबर्न निवासी 32 वर्षीय लाचलान मोरान है। मोरान ने बताया कि वह पास ही में अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहाकि सब लोग अपना सारा सामान छोड़कर भागने लगे, लोग रो रहे थे, और यह सब बहुत भयानक था।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की राजधानी सिडनी के रोज बे इलाके के बांडी बीच पर रविवार को अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन’ (एबीसी) ने अपनी खबर में यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से एबीसी ने बताया कि इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें कहा गया कि एक हमलावर को मार गिराया गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।