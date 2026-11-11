मेरे पास है बम... उड़ा दूंगा प्लेन; चिल्लाते हुए कॉकपिट की ओर बढ़ा यात्री और फिर
न्यूजर्सी के न्यूअर्क से न्यू ऑरलियन्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट सोमवार रात सुरक्षित लैंड हो गई। फ्लाइट के दौरान एक यात्री ने दावा किया कि उसके पास बम है और उसने कॉकपिट में घुसने की कोशिश भी की।
न्यूजर्सी से न्यू ऑरलियन्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में एक यात्री ने 'मेरे पास बम है' कहकर धमकी दी और कॉकपिट में घुसकर प्लेन उड़ाने की कोशिश की। इस घटना से पूरा विमान अलर्ट में आ गया, लेकिन समय रहत क्रू ने स्थिति संभाल ली और फ्लाइट सुरक्षित लैंड हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार रात यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2174 में हुई। विमान न्यूयॉर्क लिबर्टी एयरपोर्ट से लुइस आर्मस्ट्रांग न्यू ऑरलियन्स एयरपोर्ट जा रहा था। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के आखिरी हिस्से में 34 साल के होंडुरन नागरिक रोनी अलेक्जेंडर गोमेज-अल्बर्टो ने अजीब हरकतें शुरू कर दीं। उसने क्रू से कहा कि उसके पास बम है और कॉकपिट में घुसने की कोशिश भी की। साथ ही उसने प्लेन खुद उड़ाने की धमकी भी दी।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान 34 साल के होंडुरन नागरिक रोनी अलेक्जेंडर गोमेज-अल्बर्टो के रूप में हुई है। उसे पहले भी दो बार अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका था। अधिकारियों के अनुसार, वह फ्लाइट 2174 में सवार था। यह घटना 9 नवंबर की रात को हुई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2174 बोइंग 737 MAX 9 विमान न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और लुइस आर्मस्ट्रांग न्यू ऑरलियन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। फ्लाइट में कुल 46 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे।
जेफरसन पैरिश शेरिफ ऑफिस के अनुसार, फ्लाइट के आखिरी हिस्से में यात्री ने अजीब हरकतें शुरू कर दीं। उसने क्रू मेंबर्स से कहा कि उसके पास बम है। साथ ही उसने कॉकपिट तक पहुंचने और अंदर घुसने की कोशिश भी की। इस हरकत से यात्री और क्रू मेंबर घबरा गए। पायलटों ने तुरंत अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोंडर कोड 7500 भेजा। बता दें कि यह कोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी विमान में गैर-कानूनी दखल या हाइजैकिंग जैसी स्थिति होती है। कोड मिलते ही जमीन पर सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट किया गया और न्यू ऑरलियन्स एयरपोर्ट पर पुलिस और अन्य अधिकारी तैनात हो गए।
हालांकि समय रहते क्रू ने स्थिति पर काबू पा लिया। प्लेन रात करीब 11:15 बजे न्यू ऑरलियन्स में सुरक्षित लैंड हो गया। इसमें 46 यात्री और छह क्रू मेंबर थे। लैंडिंग के बाद पुलिस वहां मौजूद थी और संदिग्ध को बिना किसी और घटना के गिरफ्तार कर लिया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने पुष्टि की कि एक यात्री के साथ हुई खराब घटना के बाद फ्लाइट 2174 सुरक्षित लैंड हो गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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