मेरे पास है बम... उड़ा दूंगा प्लेन; चिल्लाते हुए कॉकपिट की ओर बढ़ा यात्री और फिर

न्यूजर्सी के न्यूअर्क से न्यू ऑरलियन्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट सोमवार रात सुरक्षित लैंड हो गई। फ्लाइट के दौरान एक यात्री ने दावा किया कि उसके पास बम है और उसने कॉकपिट में घुसने की कोशिश भी की।

न्यूजर्सी से न्यू ऑरलियन्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में एक यात्री ने 'मेरे पास बम है' कहकर धमकी दी और कॉकपिट में घुसकर प्लेन उड़ाने की कोशिश की। इस घटना से पूरा विमान अलर्ट में आ गया, लेकिन समय रहत क्रू ने स्थिति संभाल ली और फ्लाइट सुरक्षित लैंड हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार रात यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2174 में हुई। विमान न्यूयॉर्क लिबर्टी एयरपोर्ट से लुइस आर्मस्ट्रांग न्यू ऑरलियन्स एयरपोर्ट जा रहा था। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के आखिरी हिस्से में 34 साल के होंडुरन नागरिक रोनी अलेक्जेंडर गोमेज-अल्बर्टो ने अजीब हरकतें शुरू कर दीं। उसने क्रू से कहा कि उसके पास बम है और कॉकपिट में घुसने की कोशिश भी की। साथ ही उसने प्लेन खुद उड़ाने की धमकी भी दी।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान 34 साल के होंडुरन नागरिक रोनी अलेक्जेंडर गोमेज-अल्बर्टो के रूप में हुई है। उसे पहले भी दो बार अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका था। अधिकारियों के अनुसार, वह फ्लाइट 2174 में सवार था। यह घटना 9 नवंबर की रात को हुई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2174 बोइंग 737 MAX 9 विमान न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और लुइस आर्मस्ट्रांग न्यू ऑरलियन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। फ्लाइट में कुल 46 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे।

जेफरसन पैरिश शेरिफ ऑफिस के अनुसार, फ्लाइट के आखिरी हिस्से में यात्री ने अजीब हरकतें शुरू कर दीं। उसने क्रू मेंबर्स से कहा कि उसके पास बम है। साथ ही उसने कॉकपिट तक पहुंचने और अंदर घुसने की कोशिश भी की। इस हरकत से यात्री और क्रू मेंबर घबरा गए। पायलटों ने तुरंत अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोंडर कोड 7500 भेजा। बता दें कि यह कोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी विमान में गैर-कानूनी दखल या हाइजैकिंग जैसी स्थिति होती है। कोड मिलते ही जमीन पर सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट किया गया और न्यू ऑरलियन्स एयरपोर्ट पर पुलिस और अन्य अधिकारी तैनात हो गए।