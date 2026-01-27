एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से करें विरोध; मिनियापोलिस ICE बवाल पर मेलानिया ट्रंप

संक्षेप: मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों और संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों की गोली मारकर हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए एकता का आह्वान किया है।

मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों और संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों ( आईसीयू नर्स एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड) की गोली मारकर हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए एकता का आह्वान किया है। फॉक्स न्यूज के 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण विरोध की अपील की और कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं, यदि विरोध करें तो शांति से करें।

मेलानिया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पति ( राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ) ने कल राज्यपाल और मेयर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की थी और वे शांतिपूर्ण और दंगा-मुक्त माहौल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं।उन्होंने आगे कहा कि कृपया, यदि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से करें और इन कठिन समय में हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। यह अपील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक दिन पहले यह खुलासा करने के बाद आई है कि उन्होंने आईसीई एजेंटों द्वारा प्रदर्शनकारी एलेक्स प्रेटी (Alex Pretti) की मौत के बाद बढ़ती हिंसा को देखते हुए मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे के साथ 'बहुत अच्छी' बातचीत की थी।

ट्रंप ने पूर्व बॉर्डर चीफ टॉम होमन को मिनेसोटा भेजने की भी घोषणा की, जिस पर गवर्नर वाल्ज 'खुश' बताए गए हैं। वाल्ज के कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने बताया कि बातचीत 'सार्थक' रही। उन्होंने ट्रंप से मिनेसोटा में आव्रजन प्रवर्तन अभियान को कम करने और संघीय एजेंटों द्वारा कई लोगों की गोलीबारी की स्वतंत्र जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश इस बात पर विचार कर रही हैं कि क्या मिनेसोटा में आव्रजन संबंधी कार्रवाइयों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए, जहां संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या की गई है।