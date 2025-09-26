UNHRC session Pakistan accused of using blasphemy laws to oppress communities ईशनिंदा कानूनों की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, वैश्विक मंच पर PAK को किसने सुनाया?, International Hindi News - Hindustan
UNHRC session Pakistan accused of using blasphemy laws to oppress communities

ईशनिंदा कानूनों की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, वैश्विक मंच पर PAK को किसने सुनाया?

हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर पाकिस्तान की एक बार फिर आलोचना हुई है। UNHRC के 60वें सत्र में कहा गया है कि ईशनिंदा कानूनों की आड़ में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है।

Jagriti Kumari एएनआई, जिनेवा, स्विट्जरलैंडFri, 26 Sep 2025 03:54 PM
ईशनिंदा कानूनों की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, वैश्विक मंच पर PAK को किसने सुनाया?

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें नई नहीं हैं और इसके लिए वैश्विक मंचों पर पाक की कई हर फजीहत भी हुई है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के 60वें सत्र में भी एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी ने इस मसले को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। इस सत्र में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (GHRD) की अधिकारी एलेजांद्रा मार्टिनेज ओटेरो ने पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि PAK में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है।

UNHRC को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक समुदाय से इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की अपील की गई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून में मृत्युदंड तक का प्रावधान है और इसकी वजह से दर्जनों लोगों को कठोर सजा दी जाती है। एलेजांद्रा ने बताया कि ईशनिंदा से जुड़े आरोपों में इस समय कम से कम 53 लोगों को मृत्युदंड की सुनाई गई है और इनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक हैं।

बता दें कि पाकिस्तान में आजादी के बाद से ही यह खेल चल रहा है, जहां ईशनिंदा की आड़ में हिंदू, अहमदिया और ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है। एलेजांद्रा मार्टिनेज ने अपने संबोधन में कहा कि धमकियों और झूठे ईशनिंदा के आरोपों का इस्तेमाल अक्सर इन जुर्मों को सही ठहराने या छिपाने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक लड़कियां भी यहां सुरक्षित नहीं हैं और कई मामलों में इनका अपहरण कर जबरन विवाह करवा दिया जाता है।

मानवाधिकार अधिकारी ने परिषद से पाकिस्तान के साथ सीधे संपर्क करके सुधार के लिए दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने ईशनिंदा के प्रावधानों को खत्म करने, आरोपियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने, अनुचित रूप से कैद लोगों को रिहा करना, जोखिम में पड़े समुदायों की सुरक्षा करना और हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराने की सिफारिश की है।

