UN में नेतन्याहू के भाषण से पहले सीटें हुईं खाली, उठ कर चले गए कई देशों के प्रतिनिधि; VIDEO
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना की है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। UNGA में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कई देशों के प्रतिनिधि हॉल से बाहर चले गए। इसके बाद नेतन्याहू ने खाली सीटों के सामने भाषण दिया। आलोचकों और प्रदर्शनकारियों से घिरे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने अपने भाषण में दौरान पश्चिमी देशों पर भड़ास निकाली। नेतन्याहू ने कहा, ‘‘पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे। पर मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं। इजरायल नहीं झुकेगा।’’ उन्होंने हमास को भी कड़ी चेतावनी दी।
बता दें कि नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों और गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार का भाषण उनके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिक्रिया देने का एक मौका था। इससे पहले जैसे ही इजरायली PM ने बोलना शुरू किया, हॉल में हल्का शोर सुनाई दे रहा था। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं लेकिन कई देशों के प्रतिनिधि बाहर चले गए। हालांकि इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं रुका रहा। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं।
गाजा में सुनाया गया नेतन्याहू का भाषण
इससे पहले इजरायली सेना ने इजराइल-गाजा सीमा पर लाउडस्पीकर लगा दिए थे ताकि नेतन्याहू का भाषण सुनाई दे। इससे पहले गाजा में लोगों का फोन छीनकर उसपर नेतन्याहू के भाषण दिखाए गए। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बताया कि एक अभियान में इजरायली सेना गाजा के लोगों और हमास के लड़कों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेगी और उनके भाषण का इन मोबाइल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
हमास को चेतावनी
पश्चिमी देशों की आलोचना के अलावा नेतन्याहू ने अपने संबोधन में दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी की। वहीं उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल अपना मकसद पूरा किए बिना रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हमास गाजा में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, "अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे सभी लोगों को जाने दो। बंधकों को रिहा करो!" नेतन्याहू ने आगे कहा, “अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम जिंदा बचोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इजरायल तुम्हारा पीछा करेगा।”
