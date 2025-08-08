गाजा पर कब्जे की योजना तुरंत रोक दे इजरायल, विनाश हो जाएगा: UN मानवाधिकार प्रमुख

इजरायल का कहना है कि उसका लक्ष्य हमास को हराना और बंधकों को रिहा कराना है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह योजना क्षेत्र में स्थायी शांति के बजाय और अधिक हिंसा को जन्म देगी।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने शुक्रवार को इजरायल सरकार की गाजा पट्टी पर कब्जे की योजना की कड़ी निंदा की और इसे तत्काल रोकने की मांग की। तुर्क ने चेतावनी दी कि यह योजना और अधिक मौतों, पीड़ा और विनाश का कारण बनेगी, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के खिलाफ है।

इजरायल की राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार तड़के गाजा सिटी पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी, जिसे लेकर देश-विदेश में तीखी आलोचना हो रही है। इस योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया था, जिसमें पूरे गाजा पट्टी पर सैन्य नियंत्रण की बात कही गई थी। तुर्क ने अपने बयान में कहा कि यह कदम आईसीजे के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें इजरायल को अपनी कब्जे की नीति को जल्द से जल्द समाप्त करने और दो-राष्ट्र समाधान को लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तुर्क ने कहा, "गाजा में युद्ध को और तेज करने के बजाय, इजरायल सरकार को गाजा के नागरिकों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मानवीय सहायता के पूर्ण और अबाधित प्रवाह की अनुमति दी जानी चाहिए।" उन्होंने फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों से सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की भी मांग की, साथ ही इजरायल द्वारा मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों को रिहा करने का आह्वान किया।

इस योजना के तहत, इजरायल गाजा सिटी पर नियंत्रण स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक मिलियन से अधिक निवासियों को दक्षिण की ओर शिफ्ट करने की योजना है। इससे पहले ही विस्थापित हो चुके लाखों फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय संकट और गहरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में पहले से ही भुखमरी और भयावह परिस्थितियां हैं, और इस तरह का सैन्य कदम स्थिति को और बदतर कर देगा।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या? यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस योजना को "गलत" करार देते हुए कहा कि यह कदम संघर्ष को समाप्त करने या बंधकों की रिहाई में मदद नहीं करेगा, बल्कि और अधिक रक्तपात को बढ़ावा देगा। उन्होंने तत्काल युद्धविराम, मानवीय सहायता की आपूर्ति और बंधकों की रिहाई की मांग की। जर्मनी ने भी इस योजना की निंदा करते हुए गाजा में सैन्य उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इजरायल को नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए व्यापक मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और तुर्की जैसे देशों ने भी इस योजना की निंदा की है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसे "जातीय सफाई" का प्रयास करार दिया है, जबकि हमास ने इसे "नया युद्ध अपराध" बताया और चेतावनी दी कि यह कदम इजरायल के लिए महंगा साबित होगा।

इजरायल में आंतरिक विरोध इजरायल के भीतर भी इस योजना का विरोध हो रहा है। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने चेतावनी दी है कि गाजा पर पूर्ण कब्जा करने से बंधकों की जान को खतरा हो सकता है और सैन्य बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विपक्षी नेता यैर लैपिड ने इस फैसले को "विनाशकारी" बताया और कहा कि यह सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों की राय के खिलाफ है। बंधकों के परिवारों ने भी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को, लगभग दो दर्जन बंधकों के रिश्तेदारों ने गाजा की समुद्री सीमा की ओर नावों से प्रस्थान किया, जहां उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए संदेश प्रसारित किए। उन्होंने नेतन्याहू से युद्ध के बजाय बंधकों की रिहाई पर ध्यान देने की अपील की।

गाजा में मानवीय संकट लगभग दो साल से चल रहे इस युद्ध में गाजा की 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायली हमलों में 52,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि गाजा में भुखमरी के कारण सैकड़ों लोग, विशेष रूप से बच्चे, मारे गए हैं।