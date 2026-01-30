एक देश के हुक्म चलाने से दुनिया नहीं चलती, UN चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को धो डाला; भारत पर क्या बोले?

संक्षेप: गुटेरेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचला जा रहा है, सहयोग कम हो रहा है और बहुपक्षीय संस्थाओं पर कई मोर्चों पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा है। गुटेरेस ने साफ-साफ कहा है कि किसी एक देश के हुक्म चलाने से दुनिया नहीं चलती और इससे किसी भी समस्या का निपटारा नहीं की जा सकता। गुटेरेस ने इस दौरान चीन को भी लपेटे में लिया। वहीं UN चीफ ने बहुध्रुवीयता की जरूरत पर जोर देते हुए हालिया भारत-EU ट्रेड डील का भी जिक्र किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुटेरेस अपने कार्यकाल के 10वें और आखिरी साल की शुरुआत के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस साल के अंत में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। अपने कार्यकाल में कई युद्धों की शुरूआत देखने वाले गुटेरेस बदलते वैश्विक परिदृश्य को लेकर चिंता जता रहे थे। इस दौरान गुटेरेस ने कहा, "वैश्विक समस्याएं किसी एक शक्ति के हुक्म चलाने से हल नहीं होंगी। और दो शक्तियों द्वारा दुनिया को 2 भाग में बांट देने से कुछ होगा।" उन्होंने अमेरिका और चीन का नाम भी लिया।

भारत-EU FTA का जिक्र गुटेरेस ने आगे कहा, "यह विचार है कि दो पोल्स हैं, एक अमेरिका में केंद्रित है और दूसरा चीन में केंद्रित है… लेकिन अगर हम एक स्थिर दुनिया चाहते हैं, अगर हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें शांति बनी रहे, जिसका विकास हो सके और समानता आए, तो हमें बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारी पॉजिटिव उम्मीदों के साथ हाल के ट्रेड एग्रीमेंट देख रहा हूं। जैसे भारत और EU के बीच हाल ही में हुआ समझौता।"

ट्रंप को तगड़ा मैसेज बता दें कि हाल के दिनों में कई देशों ने अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ बयान दिए हैं। वहीं गुटेरेस की ये टिप्पणी हाल ही में ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस के गठन के एक हफ्ते बाद आई हैं। ट्रंप ने इसे संयुक्त राष्ट्र का विकल्प तक बता दिया है। हालांकि गुटेरेस ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा, "मेरी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मूल जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की है।”