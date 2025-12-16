युद्धपोतों के साथ खड़ी रूसी पनडुब्बी पर यूक्रेन का अंडरवाटर ड्रोन हमला, समंदर में धुआं-धुआं

संक्षेप: SBU के वीडियो में नोवोरोसिस्यक बंदरगाह पर एक पनडुब्बी के साथ कई जंगी जहाज और नावें खड़ी दिखाई दे रही हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पनडुब्बी को नुकसान पहुंचता है। यूक्रेन का दावा है कि हमले से पनडुब्बी और उसकी मिसाइलें निष्क्रिय हो गई हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देश एक-दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। चार साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस की एक पनडुब्बी को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि जिस पनडुब्बी पर यूक्रेन ने हमला किया, वह बंदरगाह पर खड़ी थी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अंडरवाटर ड्रोन से यह हमला किया।

यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन (SBU) ने दावा किया है कि उसने ही इस हमले को अंजाम दिया है। घटना के बाद SBU ने वीडियो भी जारी किया है। SBU के अनुसार, ब्लैक सी में रूस के नोवोरोसिस्यक बंदरगाह पर खड़ी प्रोजेक्ट 636.3 (किलो ) की इस पनडुब्बी को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि यह अटैक सबमरीन चार कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस थी।

SBU के वीडियो में नोवोरोसिस्यक बंदरगाह पर एक पनडुब्बी के साथ कई जंगी जहाज और नावें खड़ी दिखाई दे रही हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पनडुब्बी को नुकसान पहुंचता है। यूक्रेन का दावा है कि हमले से पनडुब्बी और उसकी मिसाइलें निष्क्रिय हो गई हैं।

सुरक्षा सेवा ने कहा कि इतिहास में पहली बार 'सब सी बेबी' अंडरवाटर ड्रोन ने एक रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया। SBU ने बताया कि पनडुब्बी में चार कलिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्चर लगे थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी इलाकों पर हमलों के लिए किया जाता था। दावा है कि जहाज को गंभीर क्षति पहुंची और वह प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गया है।

दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी फ्लीट के हवाले से कहा कि यूक्रेन के अंडरवाटर ड्रोन हमले से किसी पनडुब्बी या जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। बयान में कहा गया कि इस हमले में कोई रूसी नौसैनिक घायल नहीं हुआ और पनडुब्बी पूरी तरह ऑपरेशनल है।