OMG! 13000 फीट की दूरी से खोल दी रूसी सैनिकों की खोपड़ी, यूक्रेनी स्नाइपर ने बनाया रिकॉर्ड

Ukrainian Sniper Shot: यूक्रेनी स्नाइपर यूनिट ने कथित तौर पर 13,000 फीट (4 किमी) से अधिक की दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर सबसे लंबी दूरी से सफल गोली मारने (किल शॉट) का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

दुनिया में अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। जहां हमारी सोच की सीमा खत्म होती है, वहां से किसी और की कल्पना शुरू हो जाती है। जो हम सोच भी नहीं सकते, वही अब दुनिया में देखने और सुनने को मिल रहा है। जरा कल्पना करें, अगर आप कहीं टहल रहे हैं और कोई 4 किमी दूर से आप पर नजर रखे, और फिर वही से आपकी खोपड़ी को निशाना बना ले। है न हैरान करने वाली बात, लेकिन ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हुआ है।

यूक्रेन में बना नया विश्व रिकॉर्ड गुरुवार को एक यूक्रेनी स्नाइपर यूनिट ने कथित तौर पर 13,000 फीट (4 किमी) से अधिक की दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर सबसे लंबी दूरी से सफल गोली मारने (किल शॉट) का विश्व रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स न्यूज के हवाले से कीव पोस्ट ने इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस शॉट के लिए यूक्रेन में निर्मित 'एलीगेटर' राइफल का इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन गाइडेंस की सहायता से पोक्रोव्स्क क्षेत्र में यह गोली चलाई गई, जिसमें दो रूसी सैनिक मारे गए।

14 अगस्त को रिकॉर्ड-तोड़ शॉट कीव पोस्ट के मुताबिक, सैन्य पत्रकार यूरी बुटुसोव ने लिखा कि यह रिकॉर्ड-तोड़ शॉट 14 अगस्त 2025 को लिया गया। 14.5 मिमी एलीगेटर राइफल के साथ ड्रोन कॉम्प्लेक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निशाना साधा गया। रिपोर्ट के अनुसार, पिछला विश्व रिकॉर्ड 58 वर्षीय यूक्रेनी स्नाइपर के नाम था, जिसने 12,400 फीट (3.8 किमी) की दूरी से टारगेट को मार गिराया था।