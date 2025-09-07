यूक्रेन युद्ध से जान बचाकर भागी अमेरिका; यहां ट्रेन में चाकू मारकर हत्या, वायरल वीडियो से हंगामा

पुलिस के मुताबिक, हमले के दौरान इरिना ने अपनी गर्दन पकड़ ली थी, जिससे खून ट्रेन के फर्श पर बहने लगा। आखिरकार वह अपनी सीट पर गिर पड़ी और ट्रेन में ही उसकी मौत हो गई। हमलावर ब्राउन अगले स्टॉप पर उतरा।

यूक्रेन में युद्ध की तबाही से किसी तरह बचकर 23 साल की इरिना जरुत्स्का अमेरिका गई। उसे एक सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद थी। मगर, कुछ ही हफ्तों बाद 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे उसके साथ एक घटना घटी। नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में लिंक्स ब्लू लाइन ट्रेन में बेरहमी से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हमलावर की पहचान 34 साल के डेकार्लोस ब्राउन जूनियर के तौर पर हुई, जो एक पुराना अपराधी है। शार्लोट एरिया ट्रांजिट सिस्टम ने इस हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें इरिना के आखिरी पल देखे जा सकते हैं।

वीडियो में नजर आ रहा है कि इरिना पिज्जेरिया की यूनिफॉर्म पहनी है और ट्रेन में चढ़ रही है। रात के करीब 9:46 बजे वह सीट पर बैठती है और फोन स्क्रॉल करने लगती है। उसके पीछे ब्राउन बैठा था। करीब चार मिनट बाद उसने फोल्डिंग चाकू निकाला और इरिना पर हमला कर दिया। उसने लड़की को तीन बार चाकू मारा, जिसमें एक बार उसकी गर्दन पर भी लगा। वीडियो में हमले की पूरी वारदात नहीं दिखाई गई है। हालांकि, यह नजर आता है कि अटैक बाद ब्राउन ट्रेन में चलते हुए आगे बढ़ जाता है। वह अपनी स्वेटशर्ट उतारता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। बाकी यात्रियों की नजरें तो खून की बूंदों पर टिकी हैं।