वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिले डोनाल्ड ट्रंप, 2026 से पहले खत्म करा पाएंगे रूस-यूक्रेन युद्ध?

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। यह सबसे कठिन है, लेकिन आज की बैठक शांति की दिशा में अहम होगी।' ट्रंप ने यह भी बताया कि मीटिंग के बाद वे फिर पुतिन से बात करेंगे और वार्ताएं जारी रहेंगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में मुलाकात हुई। यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए यूएस की ओर से प्रस्तावित शांति योजना पर केंद्रित थी। ट्रंप ने जेलेंस्की के आगमन पर उनका स्वागत किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बैठक से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन इस बार शांति के लिए गंभीर हैं और दोनों नेता समझौता करना चाहते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। यह सबसे कठिन है, लेकिन आज की बैठक शांति की दिशा में अहम होगी।' ट्रंप ने यह भी बताया कि मीटिंग के बाद वे फिर पुतिन से बात करेंगे और वार्ताएं जारी रहेंगी। वहीं, जेलेंस्की ने कहा कि उनका उद्देश्य शांति योजना को अंतिम रूप देना है, जो 90% तैयार है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए और बिजली-हीटिंग व्यवस्था प्रभावित हुई। जेलेंस्की ने इसे रूस की शांति प्रयासों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया बताया।