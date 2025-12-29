वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिले डोनाल्ड ट्रंप, 2026 से पहले खत्म करा पाएंगे रूस-यूक्रेन युद्ध?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में मुलाकात हुई। यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए यूएस की ओर से प्रस्तावित शांति योजना पर केंद्रित थी। ट्रंप ने जेलेंस्की के आगमन पर उनका स्वागत किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बैठक से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन इस बार शांति के लिए गंभीर हैं और दोनों नेता समझौता करना चाहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। यह सबसे कठिन है, लेकिन आज की बैठक शांति की दिशा में अहम होगी।' ट्रंप ने यह भी बताया कि मीटिंग के बाद वे फिर पुतिन से बात करेंगे और वार्ताएं जारी रहेंगी। वहीं, जेलेंस्की ने कहा कि उनका उद्देश्य शांति योजना को अंतिम रूप देना है, जो 90% तैयार है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए और बिजली-हीटिंग व्यवस्था प्रभावित हुई। जेलेंस्की ने इसे रूस की शांति प्रयासों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया बताया।
20-पॉइंट शांति योजना पर चर्चा
अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही बातचीत में 20-पॉइंट शांति योजना पर चर्चा हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे, सुरक्षा गारंटी और आर्थिक सहयोग शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है और बहुत अधिक मौतों के बाद समझौता जरूरी है। उन्होंने यूक्रेन के लोगों की बहादुरी की सराहना की। हालांकि, रूस पूरे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की मांग कर रहा है जो मुख्य विवाद का कारण है। यह बैठक अमेरिका की नई विदेश नीति का हिस्सा है, जहां ट्रंप युद्ध समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। यूरोपीय नेता भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समझौता हुआ तो यह 2025 की बड़ा कूटनीतिक सफलता होगी।
