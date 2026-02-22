रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला, सभी चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद
रूस की नागरिक उड्डयन एजेंसी रोसावियात्सिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोमोदेदेवो, वनुकोवो, ज़ुकोवस्की और शेरेमेतयेवो; इन सभी चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रूस की वायु रक्षा सेनाओं ने एक घंटे के अंदर 11 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया, इसी बीच रविवार दोपहर को राजधानी मॉस्को के सभी चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों से अगली सूचना तक इन हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी गईं। रूस की नागरिक उड्डयन एजेंसी रोसावियात्सिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोमोदेदेवो, वनुकोवो, ज़ुकोवस्की और शेरेमेतयेवो; इन सभी चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि वायु रक्षा बलों ने मॉस्को की ओर आ रहे एक और ड्रोन को रोक दिया। शाम चार बजे (स्थानीय समय) अपनी नवीनतम पोस्ट में सोबयानिन ने लिखा कि कुल 11 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन नियमित रूप से मॉस्को सहित उसके विभिन्न क्षेत्रों पर ड्रोन हमले करता है। वहीं, रूस भी मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है।
रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए
दूसरी ओर, यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने रविवार को बताया कि ध्वस्त इमारतों के मलबे से एक बच्चे सहित आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हमलों से कीव के उपनगरों के पांच जिलों ओबुखिव, ब्रोवरी, बोरिस्पिल, बुचा और फास्तिव ) में नुकसान पहुंचा और आग लग गई। फास्तिव जिले के पुत्रिवका गांव में आपातकालीन टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए अभियान चला रही थीं।
आपातकालीन सेवा के अनुसार, रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया, जिससे भीषण आग लग गई, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। लगभग चार साल पहले रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर युद्ध शुरू करने के बाद से, और पिछले साल अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों की नई कोशिशों के बावजूद, यूक्रेनी नागरिक लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहे हैं। रूस ने ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाकर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे भीषण सर्दी के बीच यूक्रेन के लोगों को बिजली आपूर्ति से वंचित होना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।