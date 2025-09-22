क्रीमिया में यूक्रेन की तबाही, ड्रोन अटैक में कई मौतें; रूस ने भी रातभर किए ताबड़तोड़ हमले

क्रीमिया में यूक्रेनी हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 16 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं रूस ने भी रविवार को रातभर यूक्रेन पर हमले किए जिसमें दो लोगों के मारे जाने की खबर है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने की जगह और भयंकर होता जा रहा है। विवादित क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन हमले में कम से कम तीन की मौत हो गई। वहीं इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया में आम लोगों को निशाना बना रहा है। वहीं कीव का कहना है कि रूसी हमले में उसके दो नागरिकों की जान गई है।

रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि क्रीमिया के फोरोस में यूक्रेन ने एक रिजॉर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा एक स्कूल की इमारत पर भी हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई है और 16 घायल हो गए हैं। इसके अलावा याल्टा सिटी में भी ड्रोन हमले की वजह से एक इमारत में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला करार दिया है।

वहीं यूक्रेन का कहना है कि रविवार को रात में 10 बजे के बाद से रूस ने कम से कम 46 आसमानी हमले किए। कीव ने कहा कि जपोरिज्जिया में रातभर हमले होते रहे और कम से कम दो लोगों की जान चली गई। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस ने शहर पर कम से कम पांच बम गिराए। बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर विवाद बहुत पुराना है। साल 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अब भी यूक्रेन का हीस्सा ही माना जाता है।