Ukraines Crimea drone strike kills several Russia also launched attacks overnight क्रीमिया में यूक्रेन की तबाही, ड्रोन अटैक में कई मौतें; रूस ने भी रातभर किए ताबड़तोड़ हमले, International Hindi News - Hindustan
क्रीमिया में यूक्रेनी हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 16 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं रूस ने भी रविवार को रातभर यूक्रेन पर हमले किए जिसमें दो लोगों के मारे जाने की खबर है। 

Ankit Ojha एपीMon, 22 Sep 2025 10:49 AM
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने की जगह और भयंकर होता जा रहा है। विवादित क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन हमले में कम से कम तीन की मौत हो गई। वहीं इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया में आम लोगों को निशाना बना रहा है। वहीं कीव का कहना है कि रूसी हमले में उसके दो नागरिकों की जान गई है।

रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि क्रीमिया के फोरोस में यूक्रेन ने एक रिजॉर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा एक स्कूल की इमारत पर भी हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई है और 16 घायल हो गए हैं। इसके अलावा याल्टा सिटी में भी ड्रोन हमले की वजह से एक इमारत में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला करार दिया है।

वहीं यूक्रेन का कहना है कि रविवार को रात में 10 बजे के बाद से रूस ने कम से कम 46 आसमानी हमले किए। कीव ने कहा कि जपोरिज्जिया में रातभर हमले होते रहे और कम से कम दो लोगों की जान चली गई। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस ने शहर पर कम से कम पांच बम गिराए। बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर विवाद बहुत पुराना है। साल 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अब भी यूक्रेन का हीस्सा ही माना जाता है।

रूस का कहना है कि अमेरिका सहित अन्य देश क्रीमिया को रूस का हिस्सा स्वीकार करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए रूस को आश्वासन भी दे दिया और यूक्रेन से कहा कि शांति समझौते में उसे क्रीमिया नहीं मिल पाएगा। यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

