अमेरिका हमारे साथ रहे... रूस-यूक्रेन युद्ध के 5वें साल में जेलेंस्की की ट्रंप से गुहार

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी अपील की है कि वे यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहें। रूस के खिलाफ युद्ध अब पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है, और रूसी आक्रमण की चौथी वर्षगांठ नजदीक आने के बीच अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहे। कीव में राष्ट्रपति भवन में सीएनएन से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप हमारे साथ बने रहें। इस दौरान उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, इस संघर्ष के परिणाम को तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें एक लोकतांत्रिक देश के साथ रहना होगा जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि यह व्यक्ति ही युद्ध है। पुतिन एक युद्ध हैं। यह सब उनके बारे में है। यह सब एक व्यक्ति के बारे में है। और उनका पूरा देश जेल में है। सीएनएन के अनुसार, जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा अपर्याप्त दबाव डालने की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन के उन सुझावों को खारिज किया कि क्षेत्रीय रियायतें या चुनाव लड़ाई को कम कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वी डोनेट्स्क में ( जहां लगभग 2 लाख नागरिक रहते हैं ) जमीन छोड़ना मतलब लोगों को छोड़ देना और यूक्रेन की रक्षा को कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि हम अपनी सेना वापस बुला लें। हम इतने मूर्ख नहीं हो सकते। हम बच्चे नहीं हैं। उन्होंने किसी भी शांति वार्ता में कीव द्वारा और अधिक क्षेत्र छोड़ने से इनकार करने पर बल दिया।

मंगलवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए चार साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने घोषणा की कि कीव ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी है और मॉस्को के शुरुआती उद्देश्यों को विफल कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि आज पुतिन द्वारा कीव पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए 'तीन दिवसीय अभियान' को ठीक चार साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रतिरोध के बारे में बहुत कुछ कहता है, यूक्रेन ने इस पूरे समय में कैसे संघर्ष किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन शब्दों के पीछे हमारे लाखों लोग हैं। अदम्य साहस, अथक परिश्रम, सहनशीलता और 24 फरवरी से यूक्रेन द्वारा तय किया गया लंबा सफर।