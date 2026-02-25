Hindustan Hindi News
अमेरिका हमारे साथ रहे... रूस-यूक्रेन युद्ध के 5वें साल में जेलेंस्की की ट्रंप से गुहार

Feb 25, 2026 03:25 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी अपील की है कि वे यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहें। रूस के खिलाफ युद्ध अब पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है, और रूसी आक्रमण की चौथी वर्षगांठ नजदीक आने के बीच अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहे।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी अपील की है कि वे यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहें। रूस के खिलाफ युद्ध अब पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है, और रूसी आक्रमण की चौथी वर्षगांठ नजदीक आने के बीच अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहे। कीव में राष्ट्रपति भवन में सीएनएन से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप हमारे साथ बने रहें। इस दौरान उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, इस संघर्ष के परिणाम को तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें एक लोकतांत्रिक देश के साथ रहना होगा जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि यह व्यक्ति ही युद्ध है। पुतिन एक युद्ध हैं। यह सब उनके बारे में है। यह सब एक व्यक्ति के बारे में है। और उनका पूरा देश जेल में है। सीएनएन के अनुसार, जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा अपर्याप्त दबाव डालने की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन के उन सुझावों को खारिज किया कि क्षेत्रीय रियायतें या चुनाव लड़ाई को कम कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वी डोनेट्स्क में ( जहां लगभग 2 लाख नागरिक रहते हैं ) जमीन छोड़ना मतलब लोगों को छोड़ देना और यूक्रेन की रक्षा को कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि हम अपनी सेना वापस बुला लें। हम इतने मूर्ख नहीं हो सकते। हम बच्चे नहीं हैं। उन्होंने किसी भी शांति वार्ता में कीव द्वारा और अधिक क्षेत्र छोड़ने से इनकार करने पर बल दिया।

मंगलवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए चार साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने घोषणा की कि कीव ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी है और मॉस्को के शुरुआती उद्देश्यों को विफल कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि आज पुतिन द्वारा कीव पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए 'तीन दिवसीय अभियान' को ठीक चार साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रतिरोध के बारे में बहुत कुछ कहता है, यूक्रेन ने इस पूरे समय में कैसे संघर्ष किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन शब्दों के पीछे हमारे लाखों लोग हैं। अदम्य साहस, अथक परिश्रम, सहनशीलता और 24 फरवरी से यूक्रेन द्वारा तय किया गया लंबा सफर।

संघर्ष की दिशा पर विचार करते हुए यूक्रेनी नेता ने जोर दिया कि लंबे और विनाशकारी युद्ध के बावजूद देश ने अपनी संप्रभुता की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि आक्रमण की शुरुआत को याद करते हुए और आज की स्थिति पर विचार करते हुए, हमें यह कहने का पूरा अधिकार है, और हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है, हमने अपना राष्ट्रत्व नहीं खोया है। पुतिन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यूक्रेनियन लोगों को नहीं तोड़ा है; उन्होंने यह युद्ध नहीं जीता है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन को सुरक्षित रखा है, और हम शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

Russia Ukraine War International News

