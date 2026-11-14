यूक्रेन बनेगा NATO नाटो देश, पर पीना होगा अपमान का घूंट; US ने जेलेंस्की को दिया ऑफर

Ukraine war update: यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से नाटो की सदस्यता चर्चा में आ गई है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि आबूधाबी में चर्चा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने यूक्रेन को नाटो सदस्यता के बदले में डोनबास क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस पर रेफरेंडम करवा सकते हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शांत करवाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत जारी है। अब इस बातचीत में एक बार फिर से यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता का ऑफर सामने आ गया है। लेकिन इस सदस्यता को हासिल करने के लिए जेलेंस्की और यूक्रेन को अपमान का घूंट पीना होगा। आबूधाबी में हुई शांति वार्ता के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने की बात कही गई है। हालांकि, इसके सामने उन्होंने पूर्वी डोनबास के हिस्सों पर अपना दावा छोड़ना होगा। बता दें, डोनबास यूक्रेन का ऐतिहासिक हिस्सा है। इस क्षेत्र पर युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना ने वर्चस्व कायम रखा है।

आबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता के बाद जेलेंस्की वाशिंगटन की तरफ से आए इस ऑफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है, जब अमेरिका की तरफ से ऐसा ऑफर आया है। हालांकि, जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन जमीन का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को देने के लिए तैयार नहीं है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति भले ही डोनबास को न छोड़ने के अपने दावे पर जोर दे रहे हों, लेकिन उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से आए इस ऑफर पर विचार करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सुरक्षा गारंटी और नाटो की सदस्यता के सामने इस ऑफर पर गंभीरता से बात करता है, तो वह यूक्रेन में इस पर रेफरेंडम करवाने के लिए तैयार हैं।

गौरतलब है कि अगर यूक्रेन डोनबास पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो पिछले लगभग 13 सालों में यह दूसरी बार होगा, जब यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर भी कब्जा किया हुआ है।

यूक्रेन के डोनबास छोड़ने पर खत्म होगा युद्ध? यूक्रेन पिछले चार सालों से अमेरिका और यूरोप की दम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद उसके हालात लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। हथियारों के अलावा डिप्लौमैटिक और आर्थिक रूप से भी अमेरिका लगातार यूक्रेन को झटका दे रहा है। ऐसे में युद्ध को जारी रखना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अमेरिका की तरफ ले आया यह ऑफर यूक्रेन और रूस दोनों को ही इस युद्ध से निकलने का एक रास्ता देता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका की तरफ से आए ऑफर पर जेलेंस्की ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका की तरफ से यह ऑफर रखा गया है, लेकिन देखना होगा कि इस पर पुतिन का रिएक्शन क्या होता है। उन्होंने कहा, "अमेरिका की तरफ से आए इस प्रस्ताव के बाद ऐसा है कि नाटो की सदस्यता एक बार फिर से वार्ता का हिस्सा बन गई है। लेकिन हमें पुतिन के संकेत भी समझने होंगे। वार्ता के बीच यह कठिन होगा।"

बता दें, रूस और यूक्रेन पिछले चार सालों से लगातार लड़ रहे हैं। यह युद्ध रूस की एक प्रमुख शिकायत के साथ शुरू हुआ था कि यूक्रेन नाटो सदस्य नहीं बनेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुरुआत से ही इस बात पर जोर दिया था। हालांकि, यूक्रेन और अमेरिका के तत्कालीन बाइडेन प्रशासन की जुगलबंदी ने रूस की इस शिकायत को दरकिनार कर दिया। इसका जवाब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद दिया। रूस के लिए भी यह युद्ध बेहद खर्चीला साबित हुआ। एक हफ्ते में यूक्रेन पर कब्जा करने का सपना देखने वाले पुतिन पिछले चार साल से लगातार लड़ रहे हैं। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन के आने के बाद रूस की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है।

डोनबास के बदले नाटो सदस्यता, यूक्रेन के लिए फायदे का सौदा? पिछले चार साल से जारी इस युद्ध में यूक्रेन और रूस दोनों को ही बड़े झटके झेलने पड़े हैं। लेकिन रूस की विस्तृत भौगोलिक संरचना ने उसे इस युद्ध को लड़ने की ताकत दी है। दूसरी तरफ यूक्रेन शुरुआत से ही रूस के सामने एक कमजोर सैन्य शक्ति के रूप में बना हुआ है। हालांकि, यूरोप और अमेरिका लगातार उसे ताकत देते आए हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हालात बदल गए। ट्रंप ने अमेरिका के हित साधने के लिए यूक्रेन को ताक पर रख दिया। इतना ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी समकक्ष को वाइट हाउस में बुलाकर जलील करने की कोशिश की।

सवाल यही है कि क्या डोनबास देकर नाटो का सदस्य बनना यूक्रेन के लिए फायदे का सौदा है? वह भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नाटो को एक बिना दांतों वाला शेर या पेपर टाइगर करार दिया है। दो सालों से जिस तरीके से ट्रंप ने प्रशासन चलाया है, उससे नाटो के उस दावे पर सवालिया निशान लग गया है कि संकट कि स्थिति में अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। दूसरी तरफ ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य क्षमता की सीमाओं का भी पता चल गया है।