रूस को जवाब देने को 100 राफेल लेगा यूक्रेन, मैक्रों और जेलेंस्की के बीच डील फाइनल

रूस-यूक्रेन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इसी क्रम में यूक्रेन ने फ्रांस के साथ एक अहम सैन्य करार कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को ऐलान किया कि रूसी हमलों से निपटने और देश की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने फ्रांस के साथ 100 राफेल लड़ाकू विमानों की प्राप्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

फ्रांसीसी टीवी चैनल TF1/LCI से बात करते हुए जेलेंस्की ने साफ कहा कि उन्होंने 100 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। एलीसी पैलेस ने इस आंकड़े की पुष्टि कर दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक से ट्रांसफर होंगे या नई खरीद होंगे। वहीं, टेलीविजन फुटेज में इमैनुएल मैक्रों और जेलेंस्की को विलाकोबले सैन्य हवाई अड्डे पर राफेल जेट्स और दोनों देशों के ध्वजों के आगे दिखाया गया, जहां उन्होंने 'फ्रांसीसी रक्षा उपकरणों' की खरीद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि कि जेलेंस्की का यह पेरिस दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब हाल के दिनों में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों की तीव्रता यूक्रेन पर बढ़ गई है। यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हवाई हमलों से बचाव के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जिसके चलते सर्दी की शुरुआत होते ही पूरे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है।