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यूक्रेन को मिलेंगे 16 राफेल, लड़ाकू विमानों की तैनाती की तारीख भी तय; रूस की बढ़ेगी टेंशन

By Devendra Kasyap
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यूक्रेन को जल्द ही 16 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। फ्रांस के साथ हुए नए समझौते के तहत इन विमानों की तैनाती की तारीख भी तय कर दी गई है। इस डील से रूस की चिंता और बढ़ गई है।

यूक्रेन को मिलेंगे 16 राफेल, लड़ाकू विमानों की तैनाती की तारीख भी तय; रूस की बढ़ेगी टेंशन

यूक्रेन रूस के खिलाफ चल रही जंग में अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत यूक्रेन को शुरू में 16 राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान मिलेंगे। यह सौदा यूक्रेन की वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सौदा माना जा रहा है। दोनों देशों के राष्ट्रपति कार्यालयों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूक्रेन पहली बार यूरोपीय संघ की ऋण सुविधा का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच राफेल फाइटर जेट और फ्रेंको-इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इस डील के तहत यूक्रेन में ही पश्चिमी तकनीक से मिसाइलों के निर्माण की मंजूरी भी मिल गई है।

100 विमानों का बड़ा प्लान

समझौते के मुताबिक, यूक्रेन शुरू में 16 राफेल विमानों का ऑर्डर देगा। यह नवंबर 2025 में घोषित कुल 100 राफेल के फ्लीट का पहला चरण होगा। बताया जा रहा है कि पहली परीक्षण उड़ानें 2028-29 की शुरुआत में हो सकती है। पूरा सौदा यूरोपीय संघ के यूक्रेन सपोर्ट लोन प्रोग्राम से फाइनेंस किया जाएगा। फ्रांस में यूक्रेनियन पायलटों और मैकेनिकों की ट्रेनिंग आने वाले दिनों में शुरू होने सकती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहले चार राफेल विमान यूक्रेन को डिलीवर किए जाएंगे। बाकी विमानों की डिलीवरी बाद के चरणों में की जाएगी।

एयर डिफेंस में बड़ी मजबूती

राफेल के अलावा यूक्रेन चार नेक्स्ट-जनरेशन SAMP/T-NG एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम यूक्रेन को लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। नए सिस्टम के आने तक दो पुराने SAMP/T सिस्टम तुरंत यूक्रेन भेजे जाएंगे। यह पूरा कदम सोमवार को यूक्रेन और कई यूरोपीय देशों द्वारा शुरू की गई बड़ी एयर डिफेंस पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ कम लागत वाली मजबूत एंटी-बैलिस्टिक क्षमता विकसित करना है।

मिसाइल उत्पादन को मंजूरी

समझौते में मिसाइल प्रौद्योगिकी ट्रांसफर पर भी जोर दिया गया है। फ्रांस और इटली ने यूक्रेन में एस्टर 30 (Aster 30) इंटरसेप्टर मिसाइलों के लाइसेंस्ड उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फ्रांस ने AASM गाइडेड बम और SCALP क्रूज मिसाइलों के लोकल प्रोडक्शन की भी अनुमति प्रदान कर दी है। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन का रक्षा उद्योग मजबूत होगा और भविष्य में हथियारों पर विदेशी निर्भरता कम होगी।

रूस के हमलों का दबाव

हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हुई है और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यूक्रेन पर अपनी एयर डिफेंस को तुरंत मजबूत करने और इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ाने का दबाव काफी बढ़ गया था। माना जा रहा है कि फ्रांस के साथ यह नई डील यूक्रेन को वायु और मिसाइल सुरक्षा में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएगी। दूसरी ओर डिफेंस एक्पर्ट्स का मानना है कि राफेल और SAMP/T-NG सिस्टम के आने के बाद रूसी हमलों को रोकने में यूक्रेन की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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