यूक्रेन को मिलेंगे 16 राफेल, लड़ाकू विमानों की तैनाती की तारीख भी तय; रूस की बढ़ेगी टेंशन

यूक्रेन को जल्द ही 16 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। फ्रांस के साथ हुए नए समझौते के तहत इन विमानों की तैनाती की तारीख भी तय कर दी गई है। इस डील से रूस की चिंता और बढ़ गई है।

यूक्रेन रूस के खिलाफ चल रही जंग में अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत यूक्रेन को शुरू में 16 राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान मिलेंगे। यह सौदा यूक्रेन की वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सौदा माना जा रहा है। दोनों देशों के राष्ट्रपति कार्यालयों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूक्रेन पहली बार यूरोपीय संघ की ऋण सुविधा का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच राफेल फाइटर जेट और फ्रेंको-इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इस डील के तहत यूक्रेन में ही पश्चिमी तकनीक से मिसाइलों के निर्माण की मंजूरी भी मिल गई है।

100 विमानों का बड़ा प्लान समझौते के मुताबिक, यूक्रेन शुरू में 16 राफेल विमानों का ऑर्डर देगा। यह नवंबर 2025 में घोषित कुल 100 राफेल के फ्लीट का पहला चरण होगा। बताया जा रहा है कि पहली परीक्षण उड़ानें 2028-29 की शुरुआत में हो सकती है। पूरा सौदा यूरोपीय संघ के यूक्रेन सपोर्ट लोन प्रोग्राम से फाइनेंस किया जाएगा। फ्रांस में यूक्रेनियन पायलटों और मैकेनिकों की ट्रेनिंग आने वाले दिनों में शुरू होने सकती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहले चार राफेल विमान यूक्रेन को डिलीवर किए जाएंगे। बाकी विमानों की डिलीवरी बाद के चरणों में की जाएगी।

एयर डिफेंस में बड़ी मजबूती राफेल के अलावा यूक्रेन चार नेक्स्ट-जनरेशन SAMP/T-NG एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम यूक्रेन को लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। नए सिस्टम के आने तक दो पुराने SAMP/T सिस्टम तुरंत यूक्रेन भेजे जाएंगे। यह पूरा कदम सोमवार को यूक्रेन और कई यूरोपीय देशों द्वारा शुरू की गई बड़ी एयर डिफेंस पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ कम लागत वाली मजबूत एंटी-बैलिस्टिक क्षमता विकसित करना है।

मिसाइल उत्पादन को मंजूरी समझौते में मिसाइल प्रौद्योगिकी ट्रांसफर पर भी जोर दिया गया है। फ्रांस और इटली ने यूक्रेन में एस्टर 30 (Aster 30) इंटरसेप्टर मिसाइलों के लाइसेंस्ड उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फ्रांस ने AASM गाइडेड बम और SCALP क्रूज मिसाइलों के लोकल प्रोडक्शन की भी अनुमति प्रदान कर दी है। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन का रक्षा उद्योग मजबूत होगा और भविष्य में हथियारों पर विदेशी निर्भरता कम होगी।