ट्रंप टैरिफ के बीच यूक्रेन 'मेड इन इंडिया' डीजल पर लगाएगा प्रतिबंध, जानें क्यों

यूक्रेन 1 अक्टूबर से भारत से निर्मित डीजल ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका कारण रूसी तेल बताया जा रहा है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों को इसको लेकर आदेश भी दिए गए हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:22 PM
इस समय पूरी दुनिया में रूसी तेल और ट्रंप टैरिफ की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका से लेकर नाटो देशों तक, रूसी तेल के बहाने भारत को लेकर बात हो रही है। भारत के डीजल पर निर्भर यूक्रेन भी टैरिफ की बात कर रहा है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन 1 अक्टूबर से भारत से निर्मित डीजल ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका कारण रूसी तेल बताया जा रहा है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है।

यूक्रेनी ऊर्जा परामर्श फर्म एनकोर ने सोमवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि रूस ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमले कर रहा है। एनकोर के मुताबिक, यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने आदेश दिया है कि आयातित भारतीय डीजल की सभी खेपों का प्रयोगशाला विश्लेषण किया जाए ताकि रूसी कंपोनेंट की जांच हो सके।

एनकोर के अनुसार, यूक्रेन ने अगस्त में 1,19,000 टन भारतीय डीजल ईंधन आयात किया, जो कुल डीजल आयात का 18% है। 2022 में रूस के साथ पूर्ण युद्ध शुरू होने से पहले, यूक्रेन घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से बेलारूस और रूस से डीजल आयात करता था। 2022 के बाद उसने मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों से आयात शुरू किया।

एक अन्य कंसल्टेंसी ए-95 ने इस महीने की शुरुआत में बताया कि इस गर्मी में एक प्रमुख यूक्रेनी तेल रिफाइनरी के बंद होने के कारण व्यापारियों को भारत से डीजल आयात करके कमी पूरी करनी पड़ी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने भी कुछ भारतीय ईंधन खरीदा, क्योंकि यह सोवियत संघ के बाद के मानकों पर खरा उतरता है। ए-95 के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में डीजल आयात पिछले साल की तुलना में 13% घटकर 2.74 मिलियन मीट्रिक टन रह गया।

