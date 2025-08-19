100 अरब डॉलर के हथियार, 50 अरब के ड्रोन; जेलेंस्की-ट्रंप के बीच डील की क्या है इनसाइड स्टोरी?

अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले से परिचित चार लोगों के हवाले से कहा है कि वाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ निर्धारित वार्ता से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये प्रस्ताव यूरोपीय साझेदारों के बीच प्रसारित किए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अब यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए दोनों देशों के नेताओं यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही कहा है कि अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा जिसका उद्देश्य मौजूदा संघर्ष समाप्त होने के बाद मॉस्को को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर फिर से आक्रमण करने से रोकना है।

हालांकि, सुरक्षा गारंटी और शांति वार्ता की योजना के संबंध में अभी विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं बताया।बता दें कि सोमवार को वाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और सात अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक के सामाप्त होने पर नेताओं ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप भीषण युद्ध को समाप्त कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेज गति से काम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक से सभी बहुत खुश हैं।

यूक्रेन की खरीद डील को यूरोप करेगा फंडिंग इस बीच, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरक्षा गारंटी और शांति वार्ता की डील के लिए यूक्रेन ने ट्रंप के सामने बड़ी डिमांड रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने ट्रंप से मांग की है कि 100 अरब डॉलर वाले अमेरिकी हथियार खरीद पैकेज को मंजूर किया जाए। इस खरीद की फंडिंग यूरोप करेगा। यह प्रस्ताव रूस के साथ शांति समझौते के बाद दीर्घकालिक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए यूक्रेन के प्रयासों का हिस्सा है।

जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के बीच साझा किए प्रस्ताव फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा गया है कि कीव ने संयुक्त ड्रोन उत्पादन के लिए भी अमेरिकी कंपनियों के साथ 50 अरब डॉलर के एक अलग सौदे का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी अखबार ने मामले से परिचित चार लोगों के हवाले से कहा है कि वाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ निर्धारित वार्ता से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये प्रस्ताव यूरोपीय साझेदारों के बीच प्रसारित किए थे।

अलास्का में पुतिन-ट्रंप की हो चुकी मुलाकात बता दें कि पिछले हफ्ते अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संग वार्ता के तीन दिन बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय सहयोगियों की उपस्थिति में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल बैठक के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि वह रूस के साथ किसी भी अंतिम शांति समझौते के तहत यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बैठक का सबसे अहम नतीजा यह रहा कि अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के वास्ते हमारे साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।’’