विदेश न्यूज़

'यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक सकते', रूस के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी में यूरोपीय नेता

यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन को इस बात की चिंता है कि ट्रंप की रणनीति में यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसे जेलेंस्की ने असंवैधानिक करार दिया है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कीवSat, 16 Aug 2025 05:02 PM
'यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक सकते', रूस के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी में यूरोपीय नेता

यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को समर्थन देते हुए कहा है कि उनके देश को गठबंधन चुनने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा, उन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंधों को जारी रखने की मांग की है। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बावजूद यूक्रेन युद्ध का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद यूरोपीय नेताओं की बयानबाजी और सख्त हो गई है। यूरोपीय नेताओं ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि मास्को यह तय नहीं कर सकता कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होगा या नाटो में। यूरोपीय संघ ने दावा किया कि रूस के पास कीव के भविष्य पर कोई वीटो शक्ति नहीं है।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने सोमवार को ब्रुसेल्स में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद घोषणा करते हुए कहा कि ईयू रूस के खिलाफ 19वां प्रतिबंध पैकेज तैयार करेगा। कलास ने कहा, "जब तक रूस पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम पर सहमत नहीं होता, तब तक मॉस्को के साथ किसी भी रियायत पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।" उन्होंने यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता बढ़ाने और यूक्रेन के ईयू में शामिल होने की प्रक्रिया को तेज करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जेलेंस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा और यूरोपीय हितों को किसी भी शांति समझौते में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मर्ज ने जोर देकर कहा कि "रूस को यूक्रेन के गठबंधनों, जैसे कि नाटो या ईयू में शामिल होने, पर कोई वीटो अधिकार नहीं दिया जा सकता।"

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूरोप यूक्रेन के अपने गठबंधन चुनने के अधिकार का समर्थन करना जारी रखेगा। बयान में कहा गया है, "हम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सहित यूरोपीय समर्थन के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं।" नेताओं ने मॉस्को पर दबाव बनाए रखने का भी संकल्प लिया।

जेलेंस्की की प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि रूस शांति के प्रति गंभीर नहीं है और केवल समय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, "यह स्पष्ट है कि रूस युद्ध और कब्जे को जारी रखने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने भागीदारों के साथ मिलकर रूस पर दबाव बढ़ाना होगा।" जेलेंस्की ने यह भी दोहराया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के भविष्य पर कोई बातचीत नहीं हो सकती।

जेलेंस्की ने कहा कि शांति वार्ता में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य हो और रूस को यूक्रेन के नाटो या ईयू में शामिल होने की राह को रोकने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने पांच सिद्धांतों पर जोर दिया, जिसमें युद्धविराम, मजबूत सुरक्षा गारंटी, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक न बदलने का सिद्धांत शामिल है।

यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस के "शैडो फ्लीट" पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें लगभग 200 जहाजों को निशाना बनाया गया जो पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए तेल का परिवहन कर रहे थे। इसके अलावा, कई रूसी अधिकारियों और कंपनियों पर संपत्ति जब्ती और यात्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भी रूस के हथियार आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए 100 नए प्रतिबंधों की घोषणा की।

रूस ने इन प्रतिबंधों को खारिज करते हुए दावा किया कि वे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अलेक्सी फादेव ने कहा, "रूसी अर्थव्यवस्था 'टुकड़ों में नहीं बिखरी' है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमें अलग-थलग करने की कोशिशें नाकाम रही हैं।"

पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दे, अपनी सेना को काफी हद तक कम करे, और चार यूक्रेनी क्षेत्रों- डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन और जापोरिजिया से अपनी सेना वापस ले ले, जिन रूस ने आंशिक रूप से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया है, यह कहते हुए कि यह उसकी संप्रभुता पर हमला है।

यूक्रेन की सैन्य स्थिति

युद्ध के मैदान में, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, विशेष रूप से डोनबास क्षेत्र में पोक्रोव्स्क शहर के आसपास। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोनों और हमलों का जवाब दिया है, जिसमें हाल ही में रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में एक तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमला शामिल है। यूक्रेन ने 30 दिनों के लिए बिना शर्त युद्धविराम की पेशकश की है, लेकिन रूस ने इसे अस्वीकार कर दिया है। यूक्रेनी सेना को गोला-बारूद की कमी और विदेशी सहायता में कमी के कारण कुछ सैन्य अभियानों को कम करना पड़ा है।

