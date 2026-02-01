UAE में एक बार फिर मिलेंगे रूस और यूक्रेन, जेलेंस्की ने बताया कब होगी बातचीत

संक्षेप: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन, रूस और यूएसए को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय वार्ता का नया दौर 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होगा। उन्होंने कहा कि कीव ठोस और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता का अगला दौर 4 और 5 फरवरी 2026 को अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में होगा। कीव 'सार्थक और ठोस चर्चा' के लिए पूरी तरह तैयार है और इसका उद्देश्य युद्ध को वास्तविक एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति करना है।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी वार्ता टीम ने अभी-अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगली त्रिपक्षीय बैठकों की तारीखें तय हो गई हैं। 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में यूक्रेन सार्थक चर्चा के लिए तैयार है, और हम यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि इसका परिणाम हमें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत के करीब ले जाए।

इससे पहले 24 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी दूतों ने मुलाकात की थी। यह ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का पहला ज्ञात उदाहरण था, क्योंकि वाशिंगटन मॉस्को के यूक्रेन पर लगभग चार साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में गति लाने के प्रयास कर रहा है।