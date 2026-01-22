Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Ukraine Russia and US to hold a trilateral meeting in UAE from 23 January 2026
युद्ध का अंत नजदीक? UAE में 23 जनवरी से यूक्रेन, रूस और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक

युद्ध का अंत नजदीक? UAE में 23 जनवरी से यूक्रेन, रूस और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक

संक्षेप:

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठते हुए, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक 23 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। इस बात की जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दी।

Jan 22, 2026 10:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक 23 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान घोषणा की कि यह ऐतिहासिक वार्ता 23 और 24 जनवरी को अबू धाबी में होगी। उन्होंने बताया कि शांति समझौते का दस्तावेज लगभग तैयार है और उम्मीद है कि इससे चार साल से चल रहे युद्ध का अंत हो जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी लगभग एक घंटे की बैठक के बाद आई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि उनकी चर्चा 'अच्छी' रही। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी टीम ने गुरुवार को ट्रंप के साथ बैठक की, जिसके बाद अमेरिकी टीम रूस के लिए रवाना होगी। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे लोग आज अमेरिकियों से मिल रहे हैं, फिर अमेरिकी कल रूसियों से मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं, सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, सबको तैयार रहना चाहिए, और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं परिणाम क्या निकलते हैं।

युद्ध समाप्त होना चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक अच्छी रही और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उनका संदेश है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटने से पहले ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज या कल पुतिन से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से यहां हुई। बैठक अच्छी रही। हम (अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल) आज या कल राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे।

बाद में जेलेंस्की ने कहा कि उनकी ट्रंप के साथ बातचीत सकारात्मक रही। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपने विशेष संबोधन के बाद जेलेंस्की ने कहा कि बैठक अच्छी रही और यह उनके देश के हित में थी। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्रपति की तरह, मुझे अपने देश के हितों की रक्षा करनी होती है और इस तरह की बैठकें आम तौर पर कठिन होती हैं। लेकिन हां, आज की बैठक सकारात्मक रही। इस दौरान जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के साथ बैठक के अलावा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन की टीम से भी अलग से मुलाकात करेगा और बाद में संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की टीमों के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि पुतिन के लिए उनका क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा कि युद्ध को समाप्त करना होगा। बहुत से लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने करीब 30000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। यह वास्तव में एक ऐसा युद्ध है जिसे खत्म होना ही चाहिए। ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें इसे पूरा करना ही होगा। अगर हम इसे पूरा नहीं करते, तो यह शर्मनाक होगा।

समझौते के काफी करीब

ट्रंप ने बुधवार को डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक समझौते के काफी करीब हैं। हालांकि उन्होंने पहले सोचा था कि उनके लिए कुछ ही घंटों में इस पर समझौता करना आसान होगा। ट्रंप चार साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने की शर्तों पर जेलेंस्की और पुतिन को सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन और जेलेंस्की इस युद्ध को अब खत्म नहीं करते हैं तो वे 'बेवकूफ' होंगे, और वह जानते हैं कि वे ऐसा नहीं हैं। ट्रंप ने रेखांकित किया कि वह 'युद्धों को सुलझाने' में माहिर हैं, हालांकि यह काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।