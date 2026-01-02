Hindustan Hindi News
Ukraine replaces its army chief amid war with Russia; learn why the decision had to be taken
रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बदल दिया अपना सेना प्रमुख, जानें क्यों लेना पड़ा बड़ा फैसला

रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बदल दिया अपना सेना प्रमुख, जानें क्यों लेना पड़ा बड़ा फैसला

संक्षेप:

रूस से युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नए चीफ ऑफ स्टाफ का  ऐलान कर दिया है। किरिलो बुदानोव को यूक्रेन का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। पहले वह खुफिया विभाग के प्रमुख थे।

रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की कमान नए चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुदानोव को सौंप दी है। किरिलो अब तक सैन्य खुफिया विभाग के हेड थे। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ऐंड्री येरमार्क का नाम भ्रष्टाचार के मामले में आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक टेलीग्राम पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, बुदानोव ने खुफिया एजेंसी GUR का बहुत अच्छी तरह संचालन किया है और उनकी अगुआई में ही रूस के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं। ऐसे में उनपर भरोसा जताने से देश को बड़ा लाभ हो सकता है।

बता दें कि एक दिन पहले की रूस के कब्जे वाले खरसान के एक गांव में नए साल के जश्न के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर दिए थे। इसमें कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। वहीं यूक्रेनी सेना का आरोप है कि रूस की सेना ही मासूम लोगों को मार रही है। खेरसान के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने कहा कि यूक्रेन ने ही यहां ड्रोन हमला किया था। इस हमले में होटल की इमारत जलकर खाक हो गई।

रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 50 लोग घायल हो गए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन का यह हमला नियोजित था।उसे पता था कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए एकत्रित होंगे। बता दें कि 2022 में ही रूस ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उनमें से ही एक खेरसान भी है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित रूप से गिराए गए ड्रोन को दिखाया गया है। वीडियो में बर्फ पर पड़े क्षतिग्रस्त ड्रोन के पास सैन्य वेश में एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है, लेकिन न तो स्थान और न ही तारीख की जानकारी दी गई है। इन दावों और वीडियो की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इस बीच, यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमले के आरोपों को जारी शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया है। हाल के हफ्तों में अटलांटिक के दोनों ओर शांति प्रयासों में तेजी आई है।

बीते दिनों रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन से व्लादिमीर पुतिन के आवास को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह बात जानने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन पर गुस्सा जाहिर किया था. हालांकि यूक्रेन ने इसे रूस के प्रोपगैंडा बताया और कहा कि यूक्रेन की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। शांति वार्ता को बेपटरी करने के लिए रूस इस तरह के हथकंडे अपना रहा है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
