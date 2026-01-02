रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बदल दिया अपना सेना प्रमुख, जानें क्यों लेना पड़ा बड़ा फैसला

संक्षेप: रूस से युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नए चीफ ऑफ स्टाफ का ऐलान कर दिया है। किरिलो बुदानोव को यूक्रेन का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। पहले वह खुफिया विभाग के प्रमुख थे।

रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की कमान नए चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुदानोव को सौंप दी है। किरिलो अब तक सैन्य खुफिया विभाग के हेड थे। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ऐंड्री येरमार्क का नाम भ्रष्टाचार के मामले में आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक टेलीग्राम पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, बुदानोव ने खुफिया एजेंसी GUR का बहुत अच्छी तरह संचालन किया है और उनकी अगुआई में ही रूस के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं। ऐसे में उनपर भरोसा जताने से देश को बड़ा लाभ हो सकता है।

बता दें कि एक दिन पहले की रूस के कब्जे वाले खरसान के एक गांव में नए साल के जश्न के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर दिए थे। इसमें कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। वहीं यूक्रेनी सेना का आरोप है कि रूस की सेना ही मासूम लोगों को मार रही है। खेरसान के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने कहा कि यूक्रेन ने ही यहां ड्रोन हमला किया था। इस हमले में होटल की इमारत जलकर खाक हो गई।

रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 50 लोग घायल हो गए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन का यह हमला नियोजित था।उसे पता था कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए एकत्रित होंगे। बता दें कि 2022 में ही रूस ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उनमें से ही एक खेरसान भी है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित रूप से गिराए गए ड्रोन को दिखाया गया है। वीडियो में बर्फ पर पड़े क्षतिग्रस्त ड्रोन के पास सैन्य वेश में एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है, लेकिन न तो स्थान और न ही तारीख की जानकारी दी गई है। इन दावों और वीडियो की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इस बीच, यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमले के आरोपों को जारी शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया है। हाल के हफ्तों में अटलांटिक के दोनों ओर शांति प्रयासों में तेजी आई है।