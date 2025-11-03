रूसी हमलों के बीच यूक्रेन को मिला खास हथियार, किसने दिया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम?

संक्षेप: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका द्वारा निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप प्राप्त हो गई है। रविवार रात को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका द्वारा निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप प्राप्त हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये सिस्टम रूस के लगातार हवाई हमलों से नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। रविवार रात को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की। दूसरी तरफ, रूसी ड्रोन हमले में एक यूक्रेनी व्यक्ति की जान चली गई। इस हमले में उसके परिवार के अन्य पांच सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

क्या है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम? पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की अत्याधुनिक मिसाइल-रोधी तकनीक है, जो रूस के खतरनाक हमलों को विफल करने में सक्षम है। जेलेंस्की लंबे अरसे से पश्चिमी देशों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन उत्पादन की सीमाओं और विभिन्न देशों की अपनी सैन्य आवश्यकताओं के चलते आपूर्ति में विलंब हो रहा था। अब इन सिस्टमों को तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रमुख शहरों और ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा मजबूत हो सके।

क्या बोले जेलेंस्की? जेलेंस्की ने रविवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अब यूक्रेन में और अधिक पैट्रियट सिस्टम मौजूद हैं और इन्हें सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, हमारे पूरे राज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और शहरों की सुरक्षा के लिए इससे कहीं अधिक प्रणालियों की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने जर्मनी और उसके चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का विशेष धन्यवाद दिया। बता दें कि जर्मनी ने तीन माह पहले घोषणा की थी कि वह यूक्रेन को दो अतिरिक्त पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां प्रदान करेगा।

यूक्रेन पर रूसी हमले जारी यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, रूस ने रविवार से सोमवार तक रातभर में 12 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन पर दागे। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी सूमी क्षेत्र में रूसी ड्रोन ने एक आवास पर प्रहार किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के पांच सदस्य घायल हुए। सूमी में एक अन्य घटना में दो महिलाएं भी जख्मी हुईं हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

क्षेत्रीय प्रमुख ओलेह ह्रीहोरोव ने टेलीग्राम पर हमलों के प्रतिक्रिया में लिखा कि रूसियों ने जानबूझकर लोगों को रात में सोते हुए निशाना बनाया। मध्य द्निप्रो क्षेत्र में रूसी मिसाइलों के कारण एक व्यावसायिक इकाई में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। रूसी ड्रोनों ने दक्षिणी माइकोलाइव क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना पर भी हमला बोला।