यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ बरसाए 91 ड्रोन, रूस बोला- हमारा टारगेट भी रेडी है
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा, ‘यूक्रेन ने नोवगोरोड इलाके में स्थित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए मॉस्को अब अपनी बातचीत की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगा।’
रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा, 'यूक्रेन ने नोवगोरोड इलाके में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए मॉस्को अब अपनी बातचीत की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगा।' लावरोव ने बताया कि 28-29 दिसंबर को यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के राज्य निवास पर लंबी दूरी के 91 ड्रोनों से हमला किया, जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नष्ट कर दिया।
लावरोव ने चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाह कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं जाएंगी। साथ ही उन्होंने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों की ओर से जवाबी हमलों के लिए पहले से ही लक्ष्य चुन लिए गए हैं। लावरोव ने कहा, 'यह हमला यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते पर चल रही बातचीत के दौरान हुआ है। अब रूस बातचीत से तो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मॉस्को अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा।
हमले के वक्त पुतिन घर पर थे या नहीं?
हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस आरोप को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि मॉस्को कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करने की ज़मीन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी दावा शांति वार्ताओं को कमजोर करने की कोशिश है। यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन उस समय अपने आवास में थे या नहीं।
2022 से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 को शुरू हुआ, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े हमले की घोषणा की और रूसी सेनाओं ने कई दिशाओं से यूक्रेन में प्रवेश किया। यह संघर्ष वास्तव में 2014 से चले आ रहे तनाव का विस्तार है, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर उसे अपने में मिला लिया और डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन किया। 2022 के आक्रमण ने इसे यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े युद्ध में बदल दिया, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों की मौत हुई। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूसी कब्जा हो गया। दिसंबर 2025 तक युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण बना रखा है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और शांति वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।
