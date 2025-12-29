यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ बरसाए 91 ड्रोन, रूस बोला- हमारा टारगेट भी रेडी है

संक्षेप: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा, ‘यूक्रेन ने नोवगोरोड इलाके में स्थित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए मॉस्को अब अपनी बातचीत की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगा।’

रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा, 'यूक्रेन ने नोवगोरोड इलाके में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए मॉस्को अब अपनी बातचीत की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगा।' लावरोव ने बताया कि 28-29 दिसंबर को यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के राज्य निवास पर लंबी दूरी के 91 ड्रोनों से हमला किया, जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नष्ट कर दिया।

लावरोव ने चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाह कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं जाएंगी। साथ ही उन्होंने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों की ओर से जवाबी हमलों के लिए पहले से ही लक्ष्य चुन लिए गए हैं। लावरोव ने कहा, 'यह हमला यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते पर चल रही बातचीत के दौरान हुआ है। अब रूस बातचीत से तो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मॉस्को अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा।

हमले के वक्त पुतिन घर पर थे या नहीं? हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस आरोप को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि मॉस्को कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करने की ज़मीन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी दावा शांति वार्ताओं को कमजोर करने की कोशिश है। यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन उस समय अपने आवास में थे या नहीं।