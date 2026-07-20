यूक्रेन ने रूस के आसमान को कर दिया धुआं-धुआं, मॉस्को की ओर दागे 400 सुसाइड ड्रोन; और फिर...

Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बोल दिया। रविवार रात से सोमवार सुबह तक यूक्रेनी सेना ने मॉस्को की ओर 400 से अधिक आत्मघाती ड्रोन दागे, जिससे पूरे रूस में हड़कंप मच गया।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक रूसी राजधानी मॉस्को की ओर 400 से अधिक आत्मघाती ड्रोन दागे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। मेयर सोब्यानिन ने बताया कि अधिकांश ड्रोन राजधानी से काफी दूर ही नष्ट कर दिए गए, जबकि 85 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र में रोक लिए गए। मॉस्को के आसपास के क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव के अनुसार, इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। कई आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

डोमोडेडोवो जिले की प्रशासनिक प्रमुख येवगेनिया ख्रुस्तलेवा ने बताया कि मॉस्को से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में युज्नी व्राटा इंडस्ट्रियल पार्क में आग लग गई। एस्ट्रा न्यूज ने भी मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर पोडोल्स्क में एक तेल डिपो में आग की सूचना दी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि यह हमला रूस द्वारा यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ। रूस ने भी इन हमलों में जवाबी कार्रवाई की।

ड्रोन युद्ध में यूक्रेन की बढ़ती ताकत यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी लंबी दूरी की ड्रोन तकनीक में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कीव की सेनाएं खासतौर पर रूसी तेल सुविधाओं को निशाना बना रही हैं, जिससे रूस में ईंधन की कमी और रणनीतिक परेशानी बढ़ गई है। मई में रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उसकी वायु रक्षा ने 24 घंटे में 1054 यूक्रेनी ड्रोन गिराए थे। दूसरी ओर कीव अपने विदेशी पार्टनर्स से उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलें मांग रहा है, क्योंकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना ड्रोन या क्रूज मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है।

रूस का पलटवार जारी रूस ने हाल के हफ्तों में बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी की है। रविवार को हुए हमलों में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कम से कम छह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने रविवार को कहा कि जुलाई में अब तक रूस ने जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, उतनी वह सामान्यतः पूरे महीने में बनाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उसकी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर ईंधन टैंकों पर हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक, रूस ने रातभर में दो बैलिस्टिक मिसाइलें और 94 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। यूक्रेनी वायु रक्षा ने 81 ड्रोन नष्ट या जाम कर दिए, जबकि नौ ड्रोन और एक मिसाइल ने विभिन्न जगहों पर नुकसान पहुंचाया।