रूस के ड्रोन हमलों की समस्या का यूक्रेन ने निकाला समाधान, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया

यूक्रेन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एंड्री ह्नातोव ने रविवार को कहा कि यूक्रेन जानबूझकर रूसी ड्रोन हमलों के दौरान मोबाइल सेवा की गुणवत्ता को कम कर सकता है, ताकि हमलों के समन्वय के लिए उपयोग होने वाले नेटवर्क को बाधित किया जा सके।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कीवSun, 14 Sep 2025 02:49 PM
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को साढ़े तीन साल से ज्यादा समय हो गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद शांति नहीं हो सकी है। दोनों देश एक-दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है। उसने अपनी तकनीक को बेहतर किया है और रणनीतिक लक्ष्यों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोनों की संख्या बढ़ा दी है। इसे रोकने के लिए यूक्रेन ने एक नई रणनीति तैयार की है।

यूक्रेन के आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एंड्री ह्नातोव ने रविवार को कहा कि यूक्रेन जानबूझकर रूसी ड्रोन हमलों के दौरान मोबाइल सेवा की गुणवत्ता को कम कर सकता है, ताकि हमलों के समन्वय के लिए उपयोग होने वाले नेटवर्क को बाधित किया जा सके। ह्नातोव ने यूक्रेनी ऑनलाइन वीडियो चैनल नोवीनी लाइव को बताया कि यह मोबाइल सर्विस में दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में संचार की गुणवत्ता पर सीमित प्रतिबंध है, जैसे 4जी और 5जी संचार पर रोक। उन्होंने कहा कि इससे रूसी ड्रोनों में उपयोग होने वाले मॉडेम हमारे संचार ऑपरेटरों के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उच्च गति वाले मोबाइल इंटरनेट को बंद करना उचित है, क्योंकि इन ड्रोनों में ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो तस्वीरें खींचते और उन्हें ट्रांसफर करते हैं। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए 4जी कनेक्शन की जरूरत होती है। गौरतलब है कि रूस ने भी युद्ध के दौरान यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए कई बार मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है।

