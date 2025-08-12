ट्रंप-पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रूस दहला, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन का ठिकाना उड़ाया; चार दिन में दूसरा हमला

ट्रंप और पुतिन में शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने चार दिन के भीतर दूसरी बार रूस को दहलाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस में उस इमारत को निशाना बनाया, जहां शाहेद ड्रोन रखे गए थे।

आगामी 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन शांति वार्ता होनी है। इस मीटिंग से पहले जहां रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ बढ़ा दी है और अहम शहरों पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस को दहलाना जारी रखा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी क्षेत्र में ऐसी इमारत को उड़ाया, जहां शाहेद अटैक ड्रोन रखे गए थे। चार दिन में यह दूसरा हमला है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में एक इमारत को निशाना बनाया, जहां लंबी दूरी तक मार करने वाले ईरान-निर्मित शाहेद अटैक ड्रोन रखे गए थे। यह इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 1,300 किलोमीटर दूर है।

एजेंसी ने बताया कि यह हमला पिछले चार दिनों में दूसरी बार किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा शूट किए गए वीडियो में इमारत को हुए नुकसान की पुष्टि होती है।