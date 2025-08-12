ukraine big air strike in russia destroys Shahed Drone Facility amid donald trump vladimir putin peace talks ट्रंप-पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रूस दहला, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन का ठिकाना उड़ाया; चार दिन में दूसरा हमला, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़ukraine big air strike in russia destroys Shahed Drone Facility amid donald trump vladimir putin peace talks

ट्रंप-पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रूस दहला, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन का ठिकाना उड़ाया; चार दिन में दूसरा हमला

ट्रंप और पुतिन में शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने चार दिन के भीतर दूसरी बार रूस को दहलाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस में उस इमारत को निशाना बनाया, जहां शाहेद ड्रोन रखे गए थे।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को/कीवTue, 12 Aug 2025 08:46 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप-पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रूस दहला, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन का ठिकाना उड़ाया; चार दिन में दूसरा हमला

आगामी 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन शांति वार्ता होनी है। इस मीटिंग से पहले जहां रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ बढ़ा दी है और अहम शहरों पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस को दहलाना जारी रखा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी क्षेत्र में ऐसी इमारत को उड़ाया, जहां शाहेद अटैक ड्रोन रखे गए थे। चार दिन में यह दूसरा हमला है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में एक इमारत को निशाना बनाया, जहां लंबी दूरी तक मार करने वाले ईरान-निर्मित शाहेद अटैक ड्रोन रखे गए थे। यह इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 1,300 किलोमीटर दूर है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप संग मीटिंग से पहले पुतिन की घेराबंदी, अहम यूक्रेनी शहरों पर कब्जे की कोशिश

एजेंसी ने बताया कि यह हमला पिछले चार दिनों में दूसरी बार किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा शूट किए गए वीडियो में इमारत को हुए नुकसान की पुष्टि होती है।

गौरतलब है कि यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित शांति वार्ता को लेकर चर्चा चल रही है। शांति वार्ता में रूस की नजर पूर्वी यूक्रेन के उन अहम शहरों पर है, जो खनन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं। रूस उन शहरों पर भी कब्जा चाहता है, जहां अभी तक उसकी सेना फतह हासिल नहीं कर पाई है।

Ukraine Russia War Vladimir Putin

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।