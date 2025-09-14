रूसी तेल पर यूक्रेन ने एक साथ दागे 361 ड्रोन, निशाने पर रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी

रूसी अधिकारियों ने बताया कि रूस की दो प्रमुख रिफाइनरियों में से एक किरिशी तेल रिफाइनरी, यूक्रेनी ड्रोनों के हमले का निशाना थी। लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज्डेंको ने बताया कि किरिशी क्षेत्र में तीन ड्रोन नष्ट किए गए और मलबे से लगी आग को बुझा दिया गया।

विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातक रूस की रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने शनिवार देर रात 361 ड्रोनों के साथ रूस पर बड़ा हमला बोला। इस हमले में रूस के उत्तर-पश्चिम में स्थित विशाल किरिशी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। रविवार को रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि घटनास्थल पर विस्फोट और आग लगने की खबर मिली। उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जिसमें रात के समय आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है।

बता दें कि किरिशी प्रतिवर्ष लगभग 17.7 मिलियन मीट्रिक टन (355,000 बैरल प्रति दिन) कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जो देश के कुल तेल का 6.4% है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने कम से कम 361 ड्रोनों को मार गिराया, जिनमें चार निर्देशित हवाई बम और एक अमेरिकी निर्मित HIMARS मिसाइल शामिल थी।

गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस के राजस्व को कम करने और यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने में मदद के लिए रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों को और सख्त करने के लिए नाटो देशों पर दबाव बढ़ाया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका रूस पर नए ऊर्जा प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सभी नाटो देश रूसी तेल खरीदना बंद करें और समान उपाय लागू करें।