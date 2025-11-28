800 करोड़ के करप्शन केस से हिला यूक्रेन, जंग के बीच जेलेंस्की के सामने नई मुसीबत; करीबी के घर छापा

संक्षेप: यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी यरमक यूक्रेन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। फिलहाल वह शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के साथ जारी बातचीत की अगुवाई भी कर रहे हैं।

युक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव को लेकर दुविधा में फंसे जेलेंस्की के सामने एक नई मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल हाल ही में देश में करीब 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद यूक्रेनी नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं।

जानकारी के मुताबिक देश के ऊर्जा क्षेत्र में हुए इस 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भ्रष्टाचार मामले में यूक्रेन के कई शीर्ष अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इन आधिकारियों में जेलेंस्की के सहयोगी और उनके करीबी माने जाने वाले आंद्री यरमक का नाम भी शामिल है। यूक्रेन की भ्रष्टाचार रोधी इकाइयों ने शुक्रवार को जेलेंस्की के मुख्य सचिव यरमक के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है।वही

बता दें कि यरमक यूक्रेन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं और अमेरिका के साथ जारी शांति वार्ताओं में अग्रणी रहे हैं। जेलेंस्की के सहयोगी ने पुष्टि की है कि उनके अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके वकील भी मौजूद हैं।